YouTube Premium condiviso tra due utenti: in test il nuovo piano

YouTube ha da tempo dichiarato guerra a chi blocca le pubblicità e sta cercando nuove strade per spingere gli utenti verso l’abbonamento Premium. Oltre ai classici piani Individuale e Famiglia, la piattaforma sta ora testando un’interessante novità: un abbonamento condiviso tra due persone, che permette di accedere ai vantaggi Premium spendendo meno.

In pratica, YouTube vuole offrire un’alternativa a metà strada tra i due piani esistenti. Una soluzione pensata per chi vive in coppia o condivide la casa con un’altra persona, ma non ha bisogno del pacchetto famiglia da cinque membri. E così arriva la proposta del nuovo piano “x2”, al momento in fase di sperimentazione in alcuni paesi selezionati.

Dove è disponibile e come funziona

Il nuovo piano condiviso è attualmente attivo in India, Francia, Taiwan e Hong Kong. Gli utenti che vogliono aderire devono far parte dello stesso gruppo Famiglia Google e avere almeno 13 anni. Il vantaggio principale è quello di poter dividere il costo dell’abbonamento, rendendo YouTube Premium più accessibile.

Al momento, il piano Premium classico costa 13,99 euro al mese in Italia, mentre il pacchetto Famiglia arriva a 25,99 euro. Con la nuova opzione per due, si potrebbe spendere circa la metà, anche se non è ancora chiaro il prezzo precisoper il nostro mercato.

In attesa del debutto in Italia

Non si sa ancora se e quando questa nuova offerta sarà disponibile anche da noi. YouTube, infatti, sta ancora valutando il successo dell’iniziativa nei paesi in cui è attiva. Allo stesso modo, resta incerta la sorte del piano YouTube Premium Lite, una versione più economica che rimuove solo le pubblicità (escluse quelle musicali) e che non consente il download dei video né la riproduzione in background. Questo piano, per ora, è accessibile solo in Australia, Stati Uniti, Germania e Thailandia.

L’obiettivo resta chiaro: offrire più flessibilità, convincere gli utenti ad abbandonare AdBlock e trasformare la visione su YouTube in un’esperienza senza interruzioni, anche per chi vuole spendere meno.