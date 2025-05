Amazon, parte la Settimana dei Prodotti per Tutti i Giorni: ecco le date

Sta per arrivare un nuovo evento di cui gli utenti Amazon potranno beneficiare: la Settimana dei Prodotti per Tutti i Giorni. Questa nuova iniziativa garantirà a tutti un gran risparmio su svariati prodotti essenziali, ma solo dal 21 al 27 maggio. Si partirà dunque mercoledì prossimo con sconti eccezionali fino al 30% che interesseranno varie categorie come cura della persona, alimentari, pulizia della casa e molto altro.

Offerte da non perdere e brand in evidenza

Durante questa settimana promozionale, i clienti potranno trovare offerte su marchi noti come L’Oréal Paris, Caffè Borbone, Bialetti e Alpro, con sconti che permetteranno di rifornire la dispensa, il bagno e altri ambienti della casa a prezzi vantaggiosi.

Tra le categorie principali dell’iniziativa spiccano:

Salute e cura della persona : prodotti per la bellezza e l’igiene personale;

Alimentari : caffè, snack, bevande e altri generi di prima necessità;

Pulizia della casa : detersivi, prodotti per la cucina e accessori vari;

Articoli per bambini: come pannolini e prodotti per la cura dei più piccoli.

Come restare aggiornati sulle offerte

Per quanto riguarda la gestione delle offerte, Amazon mette a disposizione diversi strumenti utili:

Iscrizione agli alert sugli articoli preferiti , per ricevere notifiche quando diventano scontati;

Creazione di una lista dei desideri personalizzata , che permette di essere avvisati non appena un prodotto inserito entra in promozione;

Navigazione nell’app e sul sito, dove sarà possibile trovare le offerte in primo piano.

Il risparmio è una priorità per gli italiani

Secondo un sondaggio condotto da Amazon in collaborazione con HarrisX, il 65% degli italiani approfitta delle offerte per fare scorta di prodotti essenziali, mentre il 35% acquista solo in caso di reale necessità. I dati confermano come iniziative come la Settimana dei Prodotti per Tutti i Giorni siano molto apprezzate, soprattutto in un contesto economico segnato dal caro-vita.

Amazon Supermercato: sconti anche sui prodotti freschi

Per quanto concerne la spesa quotidiana, Amazon Supermercato offrirà sconti fino al 35% anche su prodotti freschi e alimentari, tra cui marchi noti come NESCAFÉ Dolce Gusto e FITNESS. Nelle aree coperte dal servizio di consegna in giornata, i clienti Prime potranno programmare gli ordini fino a sei giorni di anticipo, scegliendo finestre di consegna di un’ora.

La Settimana dei Prodotti per Tutti i Giorni rappresenta quindi un’opportunità per risparmiare su tutto ciò che serve in casa, con la comodità di acquisti veloci e consegne rapide.