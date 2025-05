Notebook HP al MINIMO STORICO su Amazon, offerta folle solo oggi

Ottima opportunità di raggiungere un elevato livello di risparmio su Amazon per l’acquisto di un notebook HP che oggi viene a costare decisamente meno di quanto effettivamente avreste mai sperato, proprio perché il prezzo finale di vendita risulta essere perfettamente in linea con le aspettative del consumatore. Il modello attualmente scontato è l’HP Pavilion Plus (precisamente la versione 14-ew1004sl), un terminale che risulta essere caratterizzato dalla presenza di un display da 14 pollici di diagonale, con risoluzione massima in 2K, pur restando un IPS LCD con una luminosità massima di 300 nits ed un refresh rate che si estende fino a 120Hz.

Sotto il cofano si può trovare un processore di ottima qualità, un Intel Core Ultra 5-125H, che viene affiancato dalla presenza di una configurazione generalmente davvero ottima: 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Non manca all’appello un’ottima connettività generale, considerando che comunque parliamo di un WiFi 6E dual-band e bluetooth di ultima generazione, tutto con sistema operativo Windows 11 e la presenza di una webcam nella parte superiore con sensore da 5 megapixel.

Notebook HP ad un prezzo ridicolo su Amazon

La promozione attivata su Amazon in questo periodo è una delle migliori degli ultimi mesi, proprio perché permette al consumatore di raggiungere l’acquisto di HP Pavilion Plus 14-ew1004sl risparmiando molto più di quanto si sarebbe mai pensato, ed arrivando a raggiungere un prezzo finale di vendita di soli 649,99 euro. Lo potete ordinare direttamente subito al seguente link.

L’autonomia del notebook non dovrebbe assolutamente rappresentare un problema, essendo comunque di lunga durata, dovrebbe raggiungere all’incirca 8 ore di utilizzo con supporto alla ricarica rapida, in soli 30 minuti si può raggiungere anche il 50% di carica complessiva, numeri davvero molto buoni per la fascia di prezzo.