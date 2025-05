Volkswagen T-Roc 2025: il nuovo SUV diventa anche ibrido

Il crossover di casa Volkswagen sta per cambiare e tornare ancora più aggressivo e con parecchie novità. Dopo anni di successi, la T-Roc si prepara alla sua seconda generazione, attesa per agosto 2025. Un modello profondamente rinnovato, non solo nell’estetica ma anche nella meccanica. Le prime immagini rubate mostrano un frontale ridisegnato, con fari affilati e una sottile striscia LED che taglia l’anteriore, in stile Tiguan. Il Salone di Monaco, in programma a settembre, ospiterà la prima uscita pubblica. La piattaforma rimane la nota MQB Evo, ma cresce la carrozzeria. Il nuovo assetto regala più spazio interno e migliora il comfort di bordo.

Perché proprio ora la versione della Volkswagen T-Roc in Full Hybrid?

Volkswagen cambia rotta e lo fa con decisione. Dopo anni di Mild Hybrid e Plug-in, arriva finalmente il Full Hybrid. Una mossa che potrebbe sembrare in ritardo. Perché puntare sull’HEV ora, quando tutti parlano di elettrico? La risposta arriva dal CEO Thomas Schäfer: alcune regioni vogliono soluzioni ibride. In Sud America, dove la T-Roc viene prodotta e venduta, questo tipo di alimentazione è ormai una necessità. E negli Stati Uniti, dove l’elettrico rallenta, gli HEV tornano ad attirare. La nuova Volkswagen T-Roc sarà quindi il primo modello Volkswagen a introdurre powertrain Full Hybrid, con due varianti di potenza: una da 204 CV e una da 272 CV. Entrambe derivate dalle unità Plug-in, ma con una batteria più compatta. Si tratta di una soluzione flessibile, pronta ad adattarsi alle esigenze dei diversi mercati.

La nuova Volkswagen T-Roc 2025 intende mantenere il primato in un segmento sempre più affollato. Le dimensioni crescono, la tecnologia migliora e i motori ibridi promettono efficienza senza rinunce. Il prezzo? Secondo le prime indiscrezioni, si partirà da circa 32.000 euro per le versioni base ibride, mentre le varianti più potenti potrebbero avvicinarsi ai 39.000 euro. Il concept della ID.2X, in arrivo anch’esso a Monaco, racconterà il futuro elettrico. La Volkswagen T-Roc 2025 dimostra però che il presente è ancora tutto da guidare e può essere anche ibrido.