PlayStation 5: calano le vendite di hardware ma i giochi salgono

Ovviamente, quando si parla di videogiochi e di console da gioco a tutti viene subito in mente il prodotto del momento, stiamo parlando di PlayStation 5 lanciata ormai parecchio tempo fa nella sua variante standard e da poco tempo nella sua variante Pro, col passare dei mesi, ovviamente Sony sta raccogliendo i dati di vendita per tirare le somme e ovviamente aggiustare il tiro in virtù del futuro, i dati in questione mostrano come le vendite della console continuano a rallentare, in base a quanto emerso dall’ultimo report ufficiale le unità totali vendute della console a partire dal giorno del lancio sono 77,8 milioni, ciò implica che nell’ultimo trimestre la società ha venduto solamente 2,8 milioni di dispositivi, laddove però nello stesso periodo dell’anno precedente ne aveva venduti quasi il doppio con 4,5 milioni, questo dato non stupisce dal momento che ormai la console in circolazione da quasi cinque anni e i tempi iniziano a essere maturi per pensare alla prossima generazione.

I giochi vanno meglio

Effettivamente anche le vendite annuali sono in contrazione, parliamo infatti di 18 milioni e mezzo nel 2024 contro i 20,8 milioni del 2023, indubbiamente questo trend negativo continuerà anche nel 2025 e a dirlo e Sony stessa nelle sue provvigioni, tali dati di decrescita però sono in contrasto con quelli emersi dal lato software che mostrano una situazione nettamente opposta.

Secondo i report infatti le vendite dei giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4 sono in crescita, siamo passati infatti dai 286,4 milioni del 2023 ai 303,3 milioni del 2024, il vero problema è però che la maggior parte dei titoli venduti è stata sviluppata da terze parti mentre i Giochi i cui profitti vanno direttamente nelle casse della società giapponese, definiti formalmente first Party, sono calati in modo significativo da 39,7 milioni a 28,9 milioni di copie vendute.

Nonostante tutto, però, Sony è abbastanza fiduciosa che questo trend si invertirà molto presto, grazie all’uscita di titoli di profilo elevato.