Volkswagen T-Roc 2025: ultimi test in vista del debutto

Il costruttore automobilistico di Wolfsburg lavora ormai da tempo sulla nuova generazione della sua Volkswagen T-Roc. Lavoro portato avanti da un team di esperti che ha progettato e realizzato una seconda versione di questo veicolo con l’obiettivo di regalare un’esperienza di guida unica a tutti gli utenti che decideranno di acquistarla.

In vista del debutto, previsto per l’estate del 2025, la casa automobilistica tedesca sta portando avanti le sessioni di test. Test, che come ben sappiamo, sono indispensabili per perfezionare eventuali problematiche che si verificano in condizioni specifiche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Volkswagen T-ROC 2025: proseguono i test

L’attesa per la presentazione ufficiale della nuova generazione di Volkswagen T-ROC è sempre più grande ma nel frattempo continuano a emergere importanti dettagli grazie a foto spia. Nelle scorse ore, infatti, sulle strade del Nord Europa è stato intercettato un prototipo camuffato in fase di esecuzione degli ultimi test invernali.

Naturalmente, il camuffamento non è più completo e si nota solamente la presenza di alcune pellicole che nascondono dettagli del frontale e del posteriore del veicolo. Pellicole che attirare l’attenzione visto che impediscono di conoscere i dettagli che contraddistingueranno la vettura. E’ ben evidente, però, che con questa seconda generazione di T-Roc il costruttore tedesco non ha deciso di stravolgere particolarmente il look e lo stile del crossover.

Le dimensioni saranno leggermente più grandi ma le proporzioni piuttosto simili con quello del modello attualmente presente sul mercato. Non passano inosservati i fari uniti da una striscia luminosa al cui centro trova spazio il logo del brand.

Particolari novità arriveranno inoltre con le motorizzazioni della Volkswagen T-Roc 2025. Troveranno spazio unità elettrificate con un powertrain Full Hybrid ma di cui non siamo a conoscenza dei dettagli. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.