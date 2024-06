Volkswagen T-Roc 2025: anteprima sulla nuova versione del SUV

Volkswagen si sta preparando per svelarci finalmente la nuova ed attesa versione della sua famosa T-Roc. Questo SUV è stato visto per la prima volta in assoluto nel 2017, poi è tornata con una seconda generazione 5 anni dopo ed ora, l’anno prossimo, piomberà sul mercato per portare scompiglio una terza volta. La T-Roc Volkswagen si è affermata nel tempo come uno B-SUV più apprezzati della società, con vendite stellari. Ciò spiega perché si continui a lavorare su tale modello.

Le prime immagini della nuova Volkswagen T-Roc hanno fatto il loro debutto durante i test invernali, con il veicolo praticamente senza alcun tipo di protezione per la “privacy”. Questo ha permesso ai designer di Bild di ricostruire digitalmente quella che dovrebbe essere la versione definitiva del SUV a cui potremo accedere.

Il SUV Volkswagen dal tanto successo si rinnova totalmente

Cosa avrà di tanto diverso nell’aspetto l’auto Volkswagen? Come prima cosa i fari, che nella versione attuale sono divisi in due parti, torneranno nuovamente ad unirsi costruendo una forma che si ispirata in modo evidente alla Tiguan. Il frontale sarà caratterizzato da una presa d’aria centrale dalla grandezza evidente, da una griglia a nido d’ape a maglie larghe e da prese laterali. L’aspetto è evidente sportivo da quest’ultimo lato, ma passando alla zona laterale, la T-Roc potrebbe benissimo adottare un design quasi da SUV coupé creando un profilo ancor più elegante e dinamico. Al posteriore, le novità comprendono poi delle luci sempre in stile Tiguan con una striscia LED incastonata in una parte scura che aggiunge un tocco di modernità al design.

Magari qualcuno si aspettava una motorizzazione elettrica, ma non ci sarà. La nuova Volkswagen T-Roc sarà piuttosto molto probabilmente l’ultima a combustione interna. Le opzioni di vendita includeranno motori diesel e benzina con ibridazione leggera, con potenze massime da 115 e 150 cavalli. Non è tuttavia completamente da escludere una versione plug-in hybrid da 204 cavalli, dando così ai possibili clienti un’alternativa nel mezzo tra l’elettrico ed il motore a combustione. In più, per gli amanti delle alte prestazioni, potrebbe arrivare una terza versione R rinforzata e più veloce con ben 300 CV.