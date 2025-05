Truffa da parte di una banca francese: attenti al messaggio phishing

C’è una truffa che gira in questi giorni e che è più pericolosa di quanto diversi utenti possano credere. Le tecniche utilizzate sono sempre le stesse e gli obiettivi non cambiano: i truffatori vogliono i vostri dati e i vostri soldi direttamente dal conto corrente.

Truffa e inganni vari: è così che vi derubano senza che ve ne accorgiate, ecco i dettagli

Un messaggio può far credere quello che in realtà non è, esattamente come sta accadendo in queste ore con una nuova truffa. Più utenti però hanno segnalato anche il sopraggiungere di un altro messaggio, il quale sarebbe stato in grado ugualmente di portare scompiglio tra le persone. Ecco il primo tra questi:

“Société Générale

Parigi, 13 maggio 2025

Oggetto: Aggiornamento delle informazioni personali

Gentile Cliente,

Nell’ambito dei nostri obblighi normativi e al fine di garantire la sicurezza delle vostre operazioni, vi informiamo che è necessario procedere all’aggiornamento delle vostre informazioni personali.

Per aggiornare le vostre informazioni personali:

Clicca qui

Vi invitiamo a completare l’aggiornamento nel più breve tempo possibile per evitare eventuali interruzioni del servizio.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Responsabile Clientela

Société Générale

Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Parigi · Tel: +33 (0)1 42 14 20 00

Società anonima con capitale di 1 010 261 206 € · RCS Parigi 552 120 222“.

In realtà non finisce qui siccome un altro messaggio avrebbe fregato tante persone che utilizzano il celebre servizio SumUp. Questo è il testo:

“Comunicazione relativa al tuo account

Gentile Cliente,

Ti informiamo che abbiamo rilevato un’attività non usuale sul tuo account. Per tutelare la tua sicurezza, l’accesso potrebbe essere temporaneamente limitato.

Ti invitiamo a verificare i tuoi dati per garantire il regolare utilizzo del servizio.

Puoi contattare il nostro team di supporto al link seguente per ricevere assistenza dedicata:

Accedi al Supporto Clienti

Apprezziamo la tua collaborazione e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

Il Team SumUp“.