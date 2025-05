Truffa con un messaggio che sembra vero: attenzione, vi svuota il conto così

La truffa è pericolosa in ogni caso, sia quando mira agli utenti più esperti che quando mira a quelli più inesperti. Ad oggi ci sono due messaggi che stanno girando tramite e-mail che potrebbero fregare però entrambe le frange, portando via loro sia i soldi dal conto corrente che i dati personali. Bisogna dunque dare un’occhiata approfondita ad ogni testo che arriva in posta elettronica, proprio come sta accadendo questa settimana.

Truffa in corso: ecco il nuovo inganno che va avanti con due messaggi diversi

Il primo testo fa credere agli utenti di poter accaparrarsi una cifra enorme proveniente peraltro da organizzazioni benefiche, ovviamente fittizie in questo caso. Bisogna quindi fare attenzione al testo ma soprattutto a non cliccare su alcun collegamento, in quanto è proprio da lì che parte l’inganno. Ecco il messaggio:

“Mi chiamo Mrs. Mavis Wanczyk, la vincitrice del Mega Millions Jackpot di settecentocinquantotto milioni. Sto donando a cinque persone selezionate casualmente. Se hai ricevuto questa email, significa che il tuo indirizzo è stato selezionato dopo un’estrazione casuale. Ho distribuito la maggior parte della mia ricchezza a numerose organizzazioni benefiche.

Ho deciso volontariamente di donare la somma di tre milioni e cinquecentomila dollari statunitensi a te come uno dei cinque selezionati.

Codice di donazione: EF07975

Rispondi a questa email con il tuo codice di donazione.

Cordiali saluti,

Mrs. Mavis“.

L’altro messaggio invece va in tutt’altro ambito e tocca dunque altre corde che potrebbero essere molto delicate per gli utenti, pronti dunque a cascarci in ogni momento. Ecco il testo:

“Gentile Cliente,

Volare è il programma fedeltà di ITA Airways che ti permette di ottenere servizi esclusivi e accumulare punti sin dal primo volo.

Per farti scoprire tutti i vantaggi riservati ai Soci, ti abbiamo riservato un regalo speciale: iscriviti a Volare e ricevi subito un WELCOME BONUS di 3.000 punti*.

Cosa aspetti?

ISCRIVITI ORA“.