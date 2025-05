Android 16, Protezione Avanzata: questa è la nuova modalità che salve gli utenti dalle minacce

Gli utenti che stanno cominciando ad utilizzare le versioni beta di Android 16 possono ora beneficiare di una nuova funzionalità che si chiama Protezione Avanzata. Con questa, Google vuole tenere alla larga dalle varie minacce digitali che ogni giorno gravitano intorno a chiunque, tutti quegli utenti che sono particolarmente esposti, come ad esempio giornalisti o rappresentanti pubblici ed altre persone di alto profilo.

Cos’è la Protezione Avanzata di Android 16

Secondo quanto si apprende, la Protezione Avanzata non è altro che un’evolzione del già esistente Advanced Protection Program. La differenza, rispetto a quest’ultimo che è presente sull’account Google degli utenti, è che in questo caso fa parte in maniera integrata del sistema operativo. Sono state dunque pensate appositamente diverse modalità di difesa per evitare che qualsiasi vulnerabilità possa attecchire sul dispositivo.

L’obiettivo è offrire una protezione completa, con misure di sicurezza che non possono essere disabilitate singolarmente. Tra queste:

Blocco delle reti 2G , notoriamente insicure e facilmente intercettabili;

Rifiuto automatico delle connessioni Wi-Fi non protette , evitando rischi di accesso non autorizzato;

Memory Tagging Extension (MTE) , una tecnologia che protegge da attacchi basati sulla corruzione della memoria;

Blocco automatico del dispositivo in caso di inattività offline prolungata;

Spegnimento automatico quando il dispositivo resta bloccato per troppo tempo;

Protezione JavaScript , con disattivazione dell’ottimizzatore JavaScript di Android per ridurre i rischi legati a script malevoli;

Intrusion Logging, un sistema che registra eventi di sistema in una sezione sicura del dispositivo, utile per indagini forensi in caso di sospetta compromissione.

Sicurezza contro spyware e attacchi zero-day

In merito alla sicurezza, la Protezione Avanzata servirà sicuramente a fronteggiare tutti gli attacchi mirati che purtroppo sono in netta crescita rispetto al passato. Basti pensare infatti anche a quegli spyware di livello militare o a quegli strumenti che sfruttano le vulnerabilità zero-day, ovvero falle di sicurezza non ancora conosciute o risolte, riuscendo a compromettere anche dispositivi completamente aggiornati.

Google ha progettato questa modalità per essere particolarmente efficace in contesti ad alto rischio, come paesi con regimi repressivi o reti mobili obsolete, dove gli attacchi informatici sono più comuni.

Facile da attivare, difficile da aggirare

La Protezione Avanzata ha un vero punto di forza che non è da sottovalutare: è semplicissima da attivare: basta un singolo interruttore nelle impostazioni di sicurezza. Una volta attivata, la modalità impedisce la disattivazione involontaria o malevola delle sue componenti, garantendo una protezione continua.

La funzione si integra anche con le app di Google, come Chrome, Google Messaggi e Phone by Google, offrendo una difesa completa su tutto il sistema. In futuro, anche app di terze parti potranno scegliere di supportare questa modalità, ampliando ulteriormente il raggio d’azione della Protezione Avanzata.

Espansione continua con nuove funzionalità

Google ha già confermato che la Protezione Avanzata di Android 16 continuerà a evolversi, con nuove funzionalità in arrivo entro la fine del 2025. Tra queste:

Protezione contro attacchi via USB , bloccando connessioni non sicure;

Disabilitazione della riconnessione automatica a reti non protette ;

Integrazione con il sistema di rilevamento truffe di Telefono by Google.

La modalità sarà disponibile per tutti gli utenti che desiderano aumentare la sicurezza del proprio dispositivo, anche senza essere figure pubbliche o a rischio. Un approccio che punta a rendere Android uno dei sistemi operativi più sicuri per chiunque.