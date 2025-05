Omoda 9: lusso e innovazione in un SUV che rivoluziona gli standard

La Omoda 9 non è un semplice SUV ibrido plug-in, ma un vero e proprio manifesto di intenti del Gruppo Chery, pensato per impressionare il mercato europeo con una proposta ad alto contenuto tecnologico. L’ interno racconta perfettamente la nuova direzione intrapresa dal marchio. L’esperienza a bordo è dominata da linee pulite e scelte estetiche minimaliste. Il cruscotto ospita due grandi schermi da 12,3”, integrati in modo armonico, che gestiscono la strumentazione e l’intrattenimento tutto. I comandi fisici sono ridotti all’essenziale, in linea con le tendenze più attuali.

Spazio, prestazioni e autonomia: il lato pratico della nuova Omoda

Il volante multifunzione a due razze, dotato di comandi tattili, permette il controllo dei principali sistemi di assistenza alla guida. L’impianto audio, sviluppato in collaborazione con Sony, include 14 altoparlanti, alcuni dei quali integrati nei poggiatesta, per un audio che assicura privacy durante le chiamate. Non mancano elementi pensati per aumentare il comfort. Come ad esempio i sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati, e il tetto panoramico che dona luce e apertura agli interni. La qualità dei materiali, unita alla possibilità di scegliere tra finiture nere con rivestimenti chiari o rosse con cielo nero, completa un’offerta raffinata.

La capacità di carico della Omoda 9 è uno dei suoi punti di forza. Il bagagliaio parte da 660litri ma può arrivare a 1.783litri con i sedili posteriori abbassati. Le dimensioni complessive del SUV, pari a 4.775mm di lunghezza, permettono di viaggiare comodi anche in cinque e senza rinunciare allo spazio per i bagagli.

Sotto il cofano si nasconde una delle motorizzazioni ibride plug-in più avanzate del momento. Il motore termico 1.5TGDi lavora insieme con tre motori elettrici. Garantisce così una potenza totale di 537CV e una coppia di 650Nm. L’autonomia in modalità puramente elettrica sfiora i 145Km, grazie a una batteria LFP da 34,46kWh. Le prestazioni sono di livello sportivo. Si parla infatti di un’accelerazione da 0 a 100km/h in 4,9secondi e velocità massima di 180km/h. Il prezzo di lancio per il mercato italiano è fissato a 51.900€.