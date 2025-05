Samsung QD-EL: luminosità e definizione eccelsa in uno schermo da 18,2”

Durante il SID Display Week 2025 di San Jose, Samsung Display ha mostrato i frutti di una ricerca incessante. Il nuovo QD-EL da 18,2 pollici ha raggiunto una luminanza di picco di 400 nit, migliorando del 50% rispetto al modello precedente. I Quantum Dot blu, punto critico della tecnologia, sono ora più efficienti e stabili. La risoluzione passa da 202 a 264 ppi, avvicinando questo display alla produzione industriale. Ogni pixel è composto da subpixel RGB autoemissivi stampati con tecnologia inkjet. La resa cromatica supera il 100% del gamut DCI-P3 e sfiora il REC-2020. La longevità resta però ancora una barriera. Il modello Samsung del 2024 perdeva il 10% di luminosità dopo 300 ore. Quanto è migliorato oggi? Nessun dato ufficiale lo conferma. I limiti persistono, anche se il progresso è evidente.

Samsung va oltre con i nuovi display sempre più tech

Tra i prodotti Samsung più impressionanti c’è il nuovo micro-OLED RGB da 20.000 nit e 4200 ppi, pensato per visori XR. Le cifre stordiscono: rispetto agli attuali 5000 nit e 3400 ppi dell’Apple Vision Pro, questo pannello apre nuovi scenari visivi. La luce emessa non abbaglia: le lenti interne e la gestione elettronica ne filtrano la potenza, restituendo un’immagine equilibrata. In fase avanzata di sviluppo per Samsung anche il micro-OLED da 1,4 pollici, capace di raggiungere 15.000 nit, risoluzione di 5000 ppi, refresh rate di 120Hz e una copertura DCI-P3 del 99%. Una densità tale da superare la percezione visiva dell’8K. Il lancio è atteso entro fine anno, probabilmente all’interno del visore XR Samsung.

La sorpresa più importante Samsung è arrivata però con il prototipo microLED elastico, definito stretchable display. Non un semplice schermo, ma un materiale flessibile pensato per automotive, moda e abbigliamento tecnologico. Il display diventa interfaccia, superficie viva che segue le forme. Infine, è stato presentato un innovativo display Samsung OLED con sensori OPD integrati. I fotodiodi organici permettono la misurazione di parametri biometrici, come battito cardiaco e pressione sanguigna. Il pannello non solo mostra, ma percepisce. È strumento diagnostico, partner invisibile e intelligente.