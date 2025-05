LG PHOLED Blu: il nuovo pannello super Oled è quasi pronto

Come ben pensate tutti i display attualmente disponibili sul mercato indipendentemente dalla loro tecnologia basano il loro funzionamento su pixel rossi verdi e blu, si tratta ovviamente della classica matrice RGB che consente ai display di visualizzare tutti i colori disponibili andando ad alterare l’intensità luminosa di ogni singolo pixel, nei display OLED la tecnologia utilizzata prevede dei foto diodi che sfruttano la tecnologia a fluorescenza per il colore blu mentre la fosforescenza per il rosso e il verde, nello specifico questi ultimi godono di consumi nettamente inferiori, affidabilità maggiore e durata di vita decisamente più elevata rispetto alla controparte blu, ovviamente viene spontaneo chiedersi perché non si utilizzi la medesima tecnologia anche per il blu, ve lo spieghiamo in concomitanza dell’arrivo di un annuncio importante da parte di LG.

Fosforescenza blu

Nello specifico, la fosforescenza blu non è mai stata utilizzata fino ad ora dal momento che questa tecnologia risultava ancora molto impegnativa nella sua produzione e non era disponibile una struttura di produzione standard che consentisse un impiego sul larga scala a basso costo, recentemente LG annunciato però di essere riuscita nell’impresa di standardizzare questo processo, garantendosi le tecnologie necessarie per utilizzare la fosforescenza blu insieme alla fosforescenza rossa e verde, ciò nello specifico consentirà un minore impiego di energie di conseguenza anche una minore produzione di calore e consumi più bassi, allungando di fatto in modo diretto la vita dei display utilizzano questa tecnologia.

L’azienda ha annunciato che inizierà la produzione di un primo modello di display che utilizza la fosforescenza blu che sarà un ibrido tra la fosforescenza e la fluorescenza per il blu per poi passare quando tutto sarà pronto a display interamente basati sulla fosforescenza sia per il blu, sia per il verde che per il rosso.

Si tratta di un passo in avanti decisamente importante dal momento che ciò graverà in modo positivo sui dispositivi che utilizzeranno questa tecnologia, abbassando i consumi, il costo e aumentandone la durata di vita.