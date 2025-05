Samsung Messaggi: novità in arrivo con la One UI 8

Samsung Messaggi potrebbe non essere più la scelta principale per i nuovi utenti, ma la sua evoluzione non è finita. Dopo che Samsung ha deciso di sostituire l’app di messaggistica predefinita con Google Messaggi, la sua app proprietaria ha continuato a essere aggiornata, con l’arrivo della One UI 7 e ora anche con la One UI 8, attualmente in fase di test. Quest’ultimo update sarà basato su Android 16. E porta con sé alcune novità che dimostrano che Samsung Messaggi non è destinata a morire. Anche se Google Messaggi è l’app preferita da Samsung per i suoi nuovi dispositivi, la società sudcoreana ha in mente di rendere l’esperienza di messaggistica del suo mondo ancora più interessante. Grazie a delle funzionalità che ricopiano quelle della versione di Google. Anche se con alcune caratteristiche uniche.

Le nuove funzionalità della One UI 8 rende Samsung Messaggi sempre più completa

Con la One UI 8, Samsung Messaggi introdurrà novità significative. Come ad esempio il promemoria dei compleanni, una funzione che avvisa gli utenti quando uno dei loro contatti festeggia il compleanno. Inoltre, l’app includerà la possibilità di condividere la posizione in tempo reale. Servirà solo un piccolo twist. Mentre Google Messaggi utilizza un sistema integrato con l’account Google, Samsung Messaggi sfrutterà il servizio Samsung Find. Richiederà quindi agli utenti di avere un account Samsung per visualizzare o condividere la posizione. Altra novità interessante riguarda le reazioni ai messaggi. Si potrà rispondere con emoji o adesivi personalizzati. In un modo simile a quanto già disponibile in Google Messaggi. Inoltre, Samsung ha lavorato per migliorare la sicurezza dell’app. Lo ha fatto introducendo una funzione chiamata Now Brief, che avviserà gli utenti di eventuali messaggi sospetti o malevoli. Oppure di quelli che sono stati bloccati tramite le funzionalità antispam dell’app.

Samsung ha quindi deciso di focalizzarsi su Google Messaggi come app predefinita. E la sua app di messaggistica proprietaria sta ricevendo un continuo supporto e innovazione. Con la One UI 8, Samsung sta cercando di migliorare l’esperienza utente con nuove funzionalità che la rendono un’app più ricca e sicura. Il supporto alla condivisione della posizione e le reazioni ai messaggi con emoji e adesivi sono solo alcuni dei cambiamenti in arrivo. Inoltre, la funzionalità di notifica dei messaggi sospetti e la protezione tramite il sistema di spam contribuiranno a rendere l’app più sicura. Queste novità, insieme alla possibilità di ricevere promemoria per compleanni, fanno di Samsung Messaggi un’app sempre più interessante, nonostante la crescente adozione di Google Messaggi su dispositivi Samsung.