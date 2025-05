Realme GT 7 Dream Edition in arrivo il 27 maggio

Il prossimo 27 maggio 2025 il produttore tech Realme terrà un importante evento durante il quale annuncerà in veste ufficiale la versione globale di Realme GT 7. Oltre a questo modello, però, sembra che l’azienda annuncerà anche un altro modello noto con il nome di Realme GT 7 Dream Edition. A rivelarlo è stata la pagina ufficiale di Realme India tramite un post sul social network X. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme annuncerà a breve anche il nuovi Realme GT 7 Dreame Edition

Nel corso dei prossimi giorni il produttore tech Realme annuncerà ufficialmente un nuovo membro della gamma Realme GT 7. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme GT 7 Dream Edition e sarà svelato ufficialmente durante l’evento del 27 maggio 2025. In questa occasione, sarà annunciato anche la versione globale del nuovo Realme GT 7.

https://x.com/realmeglobal/status/1923234453431754905

Come già detto, a rivelare il suo arrivo è stata la pagina ufficiale di Realme India sul social network X. Tra i vari post pubblicati in rete, l’azienda ha menzionato anche la data del prossimo 20 maggio 2025. È dunque molto probabile che in quella giornata saranno svelati ulteriori dettagli di rilievo.

Per il momento, non sappiamo con esattezza quali saranno le caratteristiche del nuovo Realme GT 7 Dream Edition. Per quanto riguarda il modello standard, ovvero il Realme GT 7, sappiamo che sarà alimentato dall’ultimo processore del produttore tech MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400e. Oltre a questo, lo smartphone sarà un campione di autonomia grazie alla presenza di una batteria davvero esagerata pari a ben 7000 mah. Non dovrebbe poi mancare il supporto alla ricarica ultra rapida da 100W.

Per scoprire qualcosa in più sul prossimo modello, dovremo attendere la giornata del 20 maggio 2025. È infatti molto probabile che il produttore tech Realme rivelerà nuove informazioni interessanti sui prossimi device in arrivo. Ricordiamo che l’azienda annuncerà a breve anche i nuovi auricolari Realme Buds Air7 Pro TWS.