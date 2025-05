Apple è al lavoro sulle AirPods Pro di terza generazione

L’attenzione degli analisti è rivolta ai futuri iPhone 17 che arriveranno a settembre ma anche alla famiglia iPhone 18 che, nel 2026, andrà a rivoluzionare il design della serie. Tuttavia, questi non rappresentano gli unici dispositivi a cui Apple sta lavorando.

Secondo le nuove indiscrezioni, la nuova generazione di AirPods Pro sembra essere molto vicina al debutto ufficiale. Gli analisti hanno trovato i primi riferimenti diretti alle cuffie true-wireless che, molto probabilmente, verranno svelate in autunno.

Aaron Perris, analista di MacRumors, ha condiviso in un post su X molto interessante. Nel cinguettio si può vedere un’immagine che racchiude due stringhe di codice presenti all’interno di un recente aggiornamento software di Apple e la loro evoluzione da un update all’altro.

Apple sta implementando nelle proprie app il supporto alle nuove versioni di AirPods Pro, un segnale che la terza generazione è in arrivo

Looks like Apple may be prepping for AirPods Pro 3 👀 pic.twitter.com/CldIUbWpl1 — Aaron (@aaronp613) May 14, 2025

Il codice riporta il funzionamento dello stesso task che è stato cambiato ed integrato. In precedenza, richiedeva la compatibilità con le AirPods Pro di seconda generazione ma ora il codice è stato ampliando con l’aggiunta della dicitura “or later” traducibile con “o versioni successive”.

Questa modifica tanto semplice quanto sostanziale, indica che Apple sta integrando le varie app per supportare le AirPods Pro 3. Sebbene non venga fornita una data ufficiale per il lancio, possiamo provare ad immaginare quando l’azienda di Cupertino potrebbe presentare questi nuovi device.

Le AirPods Pro 3 potrebbero fare un’apparizione a sorpresa in occasione della WWDC, la conferenza dedicata agli sviluppatori. In alternativa, l’azienda potrebbe lanciare le cuffie in autunno, insieme alla nuova generazione di iPhone.

In entrambi i casi, ci aspettiamo una qualità audio migliore e un sistema di Cancellazione Attiva del Rumore migliorata insieme a tante altre feature ancora da scoprire. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.