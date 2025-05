Samsung Galaxy S21 FE completa il rollout della One UI 7

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 7 e Android 15 per il Galaxy S21 FE. Ha così concluso la distribuzione di questa versione del software per gli smartphone della serie GalaxyS. In Italia, l’aggiornamento è finalmente arrivato, portando con sé miglioramenti importanti. Seppur con alcune differenze rispetto ai modelli più recenti come il GalaxyS25 e S24. Il pacchetto di aggiornamenti, che pesa circa 3,4 GB, include diverse novità in grado di migliorare l’esperienza d’uso. L’introduzione di nuove animazioni. Effetti di transizione più fluidi. Widget aggiuntivi. E infine nuove modalità di personalizzazione. Un’altra novità interessante è il miglioramento delle funzioni di chiamata e l’introduzione di nuove modalità di visualizzazione delle notifiche. Ci sono adesso pagine separate per i quick settings. Inoltre, il Galaxy S21 FE ora può sfruttare la Now Bar. Una barra che mostra le attività più importanti in tempo reale.

Galaxy S21 FE non sarà escluso dagli aggiornamenti che arriveranno, a differenza di altri modelli della stessa serie

Oltre a queste funzionalità, l’aggiornamento include anche le patch di sicurezza di aprile 2025. Queste risolvono ben 56 fragilità, di cui 5 critiche. Queste correzioni garantiscono una maggiore sicurezza al dispositivo. Con la conclusione del rollout su Galaxy S21 FE, Samsung ha ormai completato l’aggiornamento della serie Galaxy S. L’aggiornamento sulla gamma GalaxyS25, già con One UI 7 nativa, è stato escluso.

L’aggiornamento della One UI 7 segna quindi la fine del rollout su Galaxy S21 FE. Ma nonostante questo, il dispositivo continuerà a ricevere supporto con il prossimo aggiornamento importante.

Il Galaxy S21 FE riceverà il prossimo major update. Questo grazie al fatto che è stato lanciato con Android 12 e non Android 11, come per i modelli base della serie. Entro le prossime settimane, Samsung espanderà l’aggiornamento anche alla fascia media. Si inizierà dal Galaxy A35, segnando l’inizio di una nuova fase di aggiornamenti per gli utenti della gamma Galaxy A.