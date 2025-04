MediaTek Kompanio Ultra 910, il SoC pensato e ottimizzato per l’IA

MediaTek ha presentato ufficialmente il nuovo processore denominato Kompanio Ultra 910. Il chipset è stato progettato per ottimizzare le prestazioni dei Chromebook di nuova generazione. Il produttore, infatti, ha realizzato una soluzione che potesse unire le capacità di Intelligenza Artificiale (AI) con l’efficienza energetica.

Le funzionalità avanzate di calcolo possono essere sfruttate dagli utenti sia per la produttività che per lo svago, migliorando l’immersività con i device. Al fine di raggiungere tali prestazioni, il Kompanio Ultra 910 è stato realizzato basandosi sul processo produttivo a 3nm di TSMC.

MediaTek ha optato per una architettura octa-core che consente prestazioni bilanciate in ogni condizioni di utilizzo. Il singolo core Arm Cortex-X925 sarà dedicato alle prestazioni grazie alla frequenza operativa in grado di raggiungere i 3,62 GHz e sarà affiancato da tre core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720. I carichi di lavoro saranno combinati tra i cari core per poter sfruttare al meglio il singolo thread e il multi-threade.

Il sistema, inoltre, potrà contare su 12 MB di cache L3 e 10 MB di cache di sistema (SLC). Passando al lato grafico, MediaTek ha optato per la GPU Immortalis-G925 MC11, una soluzione che vanta ben 11 core. La potenza grafica della GPU consentirà di supportare il ray tracing potendo garantire anche il gaming e l’editing video su macchine che non nascono certamente per questo scopo.

Il SoC supporta le memoria LPDDR5X a 8533 Mbps, una scelta necessaria per garantire il corretto passaggio di informazioni e dati per far funzionare al meglio l’integrazione tra CPU, GPU e NPU. I primi benchmark effettuati sul Kompanio Ultra 910 confermano l’ottimo livello raggiunto da MediaTek. Il chipset ha totalizzato su Geekbench 6 un punteggio di 2600 nel test in single-core di e un punteggio 8000 in quello multi-core di.

Un aspetto assolutamente da non sottovalutare del Kompanio Ultra 910 è la presenza della NPU di ottava generazione che è dedicata principalmente a supportare le funzionalità di Intelligenza Artificiale. MediaTek conferma che l’NPU presente nel chipset può gestire fino a 50 TOPS nelle prestazioni AI, ad ampio vantaggio soprattutto nel settore dell’IA Generativa.