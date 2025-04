MediaTek Kompanio Ultra 910: ChromebookPlus pronti al salto di qualità

MediaTek ha ufficialmente lanciato il Kompanio Ultra 910. Ovvero un nuovo processore pensato per portare i Chromebook Plus a un livello superiore. Si tratta di un SoC realizzato con processo produttivo a 3nm, progettato per garantire performance elevate e un’efficienza energetica senza precedenti nella categoria. L’elemento che lo caratterizza è la sua architettura. Si tratta infatti di un otto core “big“, senza alcun core ad alta efficienza, una scelta in controtendenza ma che promette il 18% di prestazioni in più rispetto ai diretti concorrenti, come Snapdragon X Elite, ma con la metà del consumo energetico.

MediaTek Kompanio Ultra 910: un SoC pensato per l’IA e l’intrattenimento 4K

MediaTek punta a offrire un’esperienza utente fluida e potente, rivolta sia alla produttività che al tempo libero. L’azienda ha confermato che il Kompanio Ultra 910 sarà adottato da alcuni dispositivi selezionati già nei prossimi mesi. Ma non sono ancora stati forniti dettagli sui modelli o sui brand partner. La strategia del brand sembra dunque essere piuttosto chiara. La società sembra infatti mirare a rafforzare la presenza nei dispositivi ChromeOS di fascia alta e offrire una vera alternativa ai chip tradizionali impiegati nei laptop leggeri. A rendere davvero interessante questo SoC è il comparto grafico e l’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Il Kompanio Ultra 910 integra una NPU di ottava generazione con capacità di elaborazione pari a 50TOPS. Questa potenza permette di eseguire operazioni AI in locale, senza dipendere dal cloud, sfruttando al meglio modelli come Gemini. La GPU Immortalis-G925 con supporto Ray Tracing garantisce ottime prestazioni anche nei giochi disponibili su Play Store. Permettendo una riproduzione in 4K a 60fps.

Non mancano però altre caratteristiche di rilievo. Come ad esempio il supporto per tre display 4K simultanei, connettività avanzata grazie al Wi-Fi 7 fino a 7,3 Gbps e Bluetooth 6.0. Oltre a un sofisticato sistema audio con DSP dedicati. Infine, anche in standby, il chip è in grado di riconoscere parole chiave grazie alla gestione ottimizzata dei consumi.