OnePlus lancia Ace 5 Racing e Ultra: potenza, display e autonomia

Prestazioni elevate e autonomia generosa. È questo il biglietto da visita dei prossimi OnePlus Ace 5 Racing e Ace5Ultra. Ovvero i due nuovi modelli che andranno ad ampliare la serie Ace5 e che promettono di segnare un ulteriore passo avanti nella strategia del marchio. Anche se OnePlus non ha ancora annunciato ufficialmente la data dell’evento di lancio, le specifiche dei processori sono già state rivelate. Si tratta di due varianti del SoC MediaTek Dimensity 9400, tra i chip più potenti attualmente disponibili sul mercato mobile.

OnePlus Ace 5: display fluidi e ricarica super rapida, tutto pensato per un’esperienza senza compromessi

Nel dettaglio, il modello più avanzato, OnePlus Ace 5 Ultra, sarà dotato del nuovissimo Dimensity 9400+, una versione ottimizzata e più performante del già apprezzato 9400. Questo chip è progettato per offrire prestazioni superiori in ogni ambito d’uso, dalla gestione delle app più esigenti al gaming. Il modello Racing, invece, monterà il recente Dimensity9400e, annunciato solo da pochissimo da MediaTek. Nonostante si posizioni in una fascia teoricamente inferiore, quest’ ultimo garantisce performance paragonabili, se non superiori, a quelle dello Snapdragon 8 Gen 3.

Le differenze principali tra i due dispositivi emergono sul fronte del display e della ricarica. L’Ace 5 Racing sarà dotato di uno schermo LTPS OLED da 6,77” con risoluzione FullHD e refresh rate a 120Hz. L’Ultra, invece, potrà contare su un pannello da 6,83” e risoluzione 1,5K, mantenendo la stessa fluidità di aggiornamento. Entrambi i modelli integrano una batteria da 7.000mAh, ma si differenziano per la velocità di ricarica. In particolare 80W per il Racing, ben 100W per l’Ultra.

Anche la memoria fa la differenza. L’Ultra infatti potrà raggiungere i 16GB di RAM e fino a 1TB di archiviazione UFS 4.0, rendendolo una vera macchina da prestazioni. Fotocamere identiche, con sensore principale da 50MP e anteriore da 16MP, completano il tutto. Insomma una proposta più che promettente destinata a fare parlare di sé a lungo.