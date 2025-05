Google Play Store: in arrivo una nuova notifica per monitorare l’avanzamento dei download

Google Play Store

Google sta testando una nuova funzione per il Play Store che introduce una notifica permanente sull’avanzamento dei download di app e giochi. La novità è stata individuata nell’ultima versione beta dell’app Google Play ed è pensata per migliorare la trasparenza e il controllo da parte dell’utente durante la fase di installazione, soprattutto in caso di download pesanti o multipli.

Notifica persistente durante l’installazione

La nuova funzione consiste in una notifica fissa nella tendina delle notifiche, che mostra in tempo reale lo stato di avanzamento del download di un’app o gioco dal Play Store. L’obiettivo è rendere più immediata la visione del progresso senza dover riaprire ogni volta il Play Store o cercare l’icona sul launcher.

La notifica riporta il nome dell’app, la percentuale di download completata, la velocità di trasferimento e, in alcuni casi, anche il tempo stimato rimanente. È simile, per impostazione grafica, alle notifiche di download già utilizzate da Chrome e da altre app Google.

Secondo quanto emerso, la nuova notifica potrebbe essere particolarmente utile per i giochi, che spesso richiedono il download di file di grandi dimensioni. In certi casi, il download prosegue anche dopo l’installazione iniziale, con contenuti aggiuntivi che vengono scaricati in background. La notifica dovrebbe coprire l’intero processo, fornendo un’informazione continua finché l’installazione non è completamente terminata.

Google sta cercando di rendere più trasparente e prevedibile questa fase, evitando che l’utente si trovi con app apparentemente installate ma ancora inutilizzabili a causa del completamento parziale dei file.

La novità è stata individuata nella versione 41.4.19-31 del Play Store, al momento in distribuzione per un numero limitato di utenti. Si tratta di un test lato server, attivato solo su alcuni dispositivi anche con la stessa versione dell’app.

Non è necessario aggiornare manualmente il Play Store per accedere alla funzione, che verrà attivata automaticamente in caso di adesione al test. Google non ha ancora confermato una data ufficiale per il rollout globale, ma il livello di completezza della funzione fa pensare a un’introduzione più ampia nelle prossime settimane.

La notifica permanente si inserisce in un percorso più ampio intrapreso da Google per ottimizzare l’usabilità del Play Store. Dopo l’introduzione di migliorie all’interfaccia di aggiornamento automatico e alle sezioni dedicate ai giochi, questa nuova funzione contribuisce a rendere più intuitivo il controllo delle app in fase di installazione, specialmente per chi ha connessioni lente o poco stabili.

L’aggiunta di dettagli come il tempo rimanente o la velocità di download è pensata per fornire un’informazione più completa all’utente e migliorare l’esperienza d’uso quotidiana, anche in contesti non ottimali.