Huawei presenta il nuovo MateBook Fold Ultimate Design

Huawei si appresta a rivoluzionare il segmento dei portatili di alta gamma. Ciò sarà possibile grazie al lancio del suo primo laptop a schermo pieghevole. Si tratta del nuovo MateBook Fold Ultimate Design, che sarà svelato il prossimo 19 maggio. Anche senza rivelare ancora le specifiche tecniche complete, il teaser diffuso dall’azienda cinese lascia trasparire l’obiettivo del nuovo dispositivo. Quest’ultimo, infatti, punta a posizionarsi ai vertici del mercato foldable, sfidando direttamente i già noti Lenovo ThinkPad X1 Fold e Asus Zenbook 17 Fold. Inoltre, inserire tale modello nella famiglia “Ultimate Design” è un chiaro indizio dell’intenzione di offrire un prodotto d’élite. Il risultato porterà probabilmente ad un prezzo di listino molto elevato.

Huawei presenta due nuovi laptop con schermi pieghevoli

Al centro dei dispositivi c’è l’HarmonyOS PC, l’ambizioso sistema operativo dell’azienda. Lanciato di recente, quest’ultimo promette di integrare in modo fluido smartphone, tablet, laptop e dispositivi smart home. Creando così un ambiente di lavoro e di intrattenimento coeso e sincronizzato. Decisione presa per consolidare l’autonomia tecnologica di Huawei.

Il mercato dei laptop pieghevoli sta conoscendo un’accelerazione importante, ma finora le soluzioni davvero mature sono pochissime. Con l’ingresso di un big come Huawei, l’interesse per tale categoria potrebbe crescere ulteriormente. Spingendo altri produttori a investire in ricerca e sviluppo. Huawei punterà a conquistare i professionisti con un prodotto che combina lusso, innovazione e integrazione software esclusiva. Segnando un nuovo capitolo nella sfida dei dispositivi pieghevoli.

Non resta che attendere per scoprire se il pieghevole di Huawei arriverà anche sul mercato europeo. Le recenti esperienze, infatti, hanno spesso limitato la distribuzione di alcuni modelli nei paesi occidentali. Se il MateBook Fold Ultimate Design approdasse davvero anche in Europa, potrebbe fare da catalizzatore per un’adozione più ampia dei form factor flessibili. Ciò soprattutto in settori dove la maneggevolezza e la versatilità dello schermo pieghevole rappresentano un vantaggio concreto.