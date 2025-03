ASUS: arriva il nuovo Zenbook A14

ASUS ha ridefinito il concetto di laptop ultraportatile con l’introduzione del rivoluzionario Zenbook A14 (UX3407). Il nuovo PC Copilot+ promette di essere il più leggero della sua categoria e il primo interamente realizzato in Ceraluminum. Il dispositivo offre una combinazione perfetta tra leggerezza, resistenza e un design elegante.

ASUS: le caratteristiche del nuovo Zenbook A14

Lo Zenbook A14 si distingue per il suo telaio incredibilmente leggero, il dispositivo presenta un peso inferiore a 980g. Ciò lo rende il compagno ideale per gli spostamenti. Grazie ai processori Snapdragon X Series con AI integrata, garantisce prestazioni elevate e un’eccezionale efficienza energetica. La batteria ad alta capacità da 70Wh permette un’autonomia straordinaria, con oltre 32 ore di riproduzione video continua. Uno degli aspetti innovativi del nuovo ASUS Zenbook A14 è il suo sistema di raffreddamento avanzato. Con una doppia ventola e un heat pipe ottimizzato, tale laptop offre una gestione termica impeccabile. Garantendo un TDP della CPU fino a 45W con un funzionamento silenzioso. La modalità Whisper 0dB consente un utilizzo senza rumore in condizioni di carico leggero.

L’integrazione con Windows Phone Link e Snapdragon Seamless offre un’esperienza utente senza interruzioni. Gli utenti possono rispondere alle chiamate, gestire notifiche e trasferire file direttamente dal laptop. Oltre a utilizzare lo smartphone come webcam, migliorando produttività e connettività. L’esperienza multimediale è arricchita dal display ASUS Lumina OLED FHD, che garantisce colori vividi e contrasti profondi. Inoltre, è presente un sistema audio ottimizzato con tecnologia Snapdragon Sound per un suono cristallino.

La sicurezza è un altro punto di forza, grazie al processore Microsoft Pluton e alle chiavi di accesso di Windows. Funzionalità AI avanzate, come Adaptive Lock e Adaptive Dimming, proteggono i dati sensibili rilevando la presenza dell’utente per il login e logout automatico. Disponibile presso Mediaworld e negli store ASUS, il suo prezzo parte da 1.099 €. In tal modo, ASUS offre un’opzione ideale per chi cerca il massimo in termini di portabilità e prestazioni.