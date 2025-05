Huawei, in arrivo MateBook Fold Ultimate Design: il laptop con display pieghevole

Chi ama il mondo dei computer portatili, certamente resterà di stucco di fronte al prossimo lancio di casa Huawei. Il colosso cinese è infatti ancora una volta pronto a far parlare di sé grazie al suo nuovo MateBook Fold Ultimate Design. Questo sarà un laptop pieghevole pensato per chi vuole tutto con grande qualità e con un’estetica fuori dal comune. Si tratterà di un prodotto premium, il quale andrà dunque a sfidare i laptop più forti sul mercato, come quelli di Lenovo e Asus.

Ma Huawei vuole fare di più. La scelta di inserirlo nella linea “Ultimate Design” – nota per prodotti di lusso come smartwatch placcati in oro – lascia intendere un’attenzione maniacale ai materiali e alle finiture. Non solo un laptop, quindi, ma un oggetto pensato per chi apprezza il design e non ha problemi di budget.

Un sistema operativo tutto nuovo: HarmonyOS PC

Attenzione però: non crediate di trovare a bordo di questo nuovo MateBook un sistema operativo come Windows, in quanto ci sarà il nuovo HarmonyOS PC. Si tratta del sistema operativo sviluppato da Huawei. Ciò dimostra dunque che l’azienda continua a credere nel suo progetto, il quale effettivamente si sta facendo strada già da tempo con gli smartphone.

HarmonyOS PC dovrebbe garantire una perfetta integrazione tra i dispositivi Huawei, permettendo agli utenti di lavorare senza interruzioni. Una scelta che rafforza l’idea di un prodotto pensato per chi vuole tutto sotto controllo, senza doversi affidare a software di terze parti.

Un mercato ancora in evoluzione

Il MateBook Fold arriva in un momento in cui il mercato dei laptop pieghevoli è ancora in fase di sviluppo. Lenovo e Asus hanno già lanciato i loro modelli, ma restano prodotti di nicchia. Huawei potrebbe fare la differenza, puntando su un design di lusso e un software proprietario. Resta da vedere se il MateBook Fold sarà disponibile anche in Europa.