Google Maps, nuova interfaccia: si può selezionare l’account

Google Maps si aggiorna con una nuova interfaccia per la selezione dell’account, un cambiamento che punta a rendere l’esperienza utente più chiara e uniforme rispetto ad altre app Google come Keep e Calendar. Questa modifica era già stata anticipata ad agosto dello scorso anno, quando un’analisi degli APK delle app Google aveva svelato i primi dettagli del nuovo design.

Come cambia la selezione dell’account in Google Maps

Il nuovo layout si distingue per una grafica più moderna e pulita. Ecco le principali novità:

Foto profilo al centro : l’immagine del proprio account Google è ora più grande e posizionata al centro della schermata;

Saluto personalizzato : accanto alla foto profilo appare un messaggio di benvenuto;

Pulsante “Gestisci il tuo account Google” : sempre visibile sotto la foto, per un accesso rapido alle impostazioni;

Menu a scomparsa per il cambio profilo: gli account collegati possono essere gestiti facilmente con un semplice tocco.

Questa nuova interfaccia richiama il design già visto sulla versione web di Google Account, garantendo una maggiore coerenza visiva tra le diverse piattaforme.

Rilascio graduale e utenti coinvolti

Secondo quanto segnalato, la nuova interfaccia per la selezione dell’account è attualmente in fase di rollout graduale. Questo significa che non tutti gli utenti la vedono già attiva. Su molti dispositivi, infatti, è ancora visibile la vecchia versione, caratterizzata da:

Immagine del profilo a destra ;

Pulsante “Gestisci il tuo account Google” in basso ;

Elenco degli account collegati e opzione per aggiungerne di nuovi.

Un passo verso una grafica più uniforme

Per quanto riguarda l’obiettivo di Google, questa modifica rientra in una strategia più ampia per rendere l’interfaccia delle sue app più coerente, sia su mobile che su desktop. Il nuovo design mira a semplificare la gestione degli account multipli e a garantire una continuità visiva tra le diverse app e piattaforme.

Gli utenti che non vedono ancora la nuova interfaccia non devono preoccuparsi: il rollout è in corso e la novità arriverà presto per tutti.