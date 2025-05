Optimus: mostrato su X il robot umanoide di Tesla

Il breve video pubblicato da Elon Musk sul suo profilo X ha regalato un nuovo spunto di riflessione sullo stato di avanzamento di Optimus. Si tratta del robot umanoide sviluppato da Tesla. In appena sei secondi, il filmato mostra una coreografia inedita. Ciò evidenzia come Optimus non si limita più a muoversi con passi elementari, ma esegue movimenti ritmici, oscillando braccia e gambe con scioltezza. È vero, qualche imperfezione persiste, come un lieve cedimento nell’equilibrio, un gesto leggermente goffo. Ma, rispetto alle prime dimostrazioni, la differenza è evidente. Il robot sembra ora padroneggiare meglio il proprio baricentro e ogni gesto appare più consapevole.

Optimus impara a ballare: ecco gli sviluppi registrati

Secondo quanto spiegato da Musk, dietro a tale progresso c’è un intenso addestramento sul reinforcement learning. Si tratta di una metodologia in cui l’intelligenza artificiale compie errori, li corregge e assimila le lezioni, ripetendo cicli di prova fino a migliorarsi in automatico. Eppure, un ostacolo cruciale in tale approccio è la cosiddetta “reality gap”. Ovvero quel divario tra le dinamiche perfette di una simulazione e le imperfezioni del mondo reale. Ciò che funziona in un motore fisico animato da calcoli matematici non sempre si traduce nella stessa efficacia quando il robot si confronta con gravità, attrito e incertezze del terreno. Musk afferma che Tesla ha migliorato il sistema di trasferimento tra simulazione e realtà. Ciò permette di contenere tale problema, consentendo a Optimus di muoversi con una fluidità prima impensabile.

Nel video si nota un cavo collegato al corpo dell’umanoide. Musk chiarisce che si tratta di un semplice dispositivo di sicurezza, pronto a intervenire in caso di caduta. Con il nuovo video di Optimus alle prese con una breve danza, Tesla ribadisce la propria ambizione di portare la robotica umanoide a livelli sempre più vicini a quelli dell’uomo. A tal proposito, Musk promette ulteriori aggiornamenti a breve per migliorare il proprio robot umanoide.