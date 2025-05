Google Maps ora può riconoscere un indirizzo da uno screenshot su iPhone

È arrivata una novità interessante per tutti gli utenti che usano Google Maps sul loro iPhone. Ora la celebre applicazione di navigazione garantisce alle persone di effettuare uno screenshot e di riconoscere al suo interno i luoghi presenti, salvandoli come destinazioni. Questa funzione almeno per ora è disponibile solo per chi usa iOS in inglese e si serve dell’intelligenza artificiale legata a Gemini.

Come funziona il riconoscimento degli screenshot

Il nuovo sistema permette a Google Maps di analizzare automaticamente gli screenshot presenti nella galleria dell’iPhone, identificando nomi di luoghi e indirizzi. Quando un utente scatta uno screenshot che contiene informazioni geografiche, l’app è in grado di riconoscerle e proporre di salvarle in una lista chiamata “Screenshots”, accessibile dalla sezione “Tu”.

Per attivare questa funzione, è necessario concedere all’app l’autorizzazione ad accedere alle foto. Una volta abilitata, la scansione avviene in automatico e i luoghi riconosciuti vengono mostrati in un’interfaccia di revisione. Da qui, l’utente può scegliere se salvare le destinazioni o ignorarle. I luoghi selezionati restano nella lista “Screenshots”, che è privata, ma può essere utilizzata per creare raccolte personalizzate.

Controllo manuale e sicurezza dei dati

Chi preferisce un controllo maggiore può sfogliare la galleria e scegliere manualmente quali immagini analizzare. È anche possibile attivare o disattivare la scansione automatica tramite un pulsante ben visibile. Google ha incluso un breve tutorial animato all’interno della lista “Screenshots”, per guidare gli utenti nella configurazione iniziale.

Questa funzione mira a semplificare l’organizzazione dei luoghi di interesse, senza richiedere ricerche manuali o il salvataggio di indirizzi separatamente. Si tratta di un sistema che sfrutta l’AI per migliorare l’esperienza utente, rendendo più facile ritrovare posti visti online o sui social.

Disponibilità e futuro aggiornamento per Android

Al momento, la nuova funzione di Google Maps è disponibile solo su iPhone, ma Google ha confermato che il supporto ad Android arriverà in un secondo momento. Questo significa che anche gli utenti del sistema operativo di Google potranno presto beneficiare del riconoscimento automatico degli screenshot per salvare i luoghi, migliorando ulteriormente la gestione delle destinazioni preferite.