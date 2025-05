Very Mobile lancia 5G e 150GB a 5,99€, senza costi nascosti!

Hai presente quelle offerte telefoniche che sembrano fatte apposta per confonderti? Con mille voci, asterischi, penali, costi nascosti… Ecco, Very Mobile è praticamente l’opposto. L’offerta di cui tutti stanno parlando è semplice da capire, senza fronzoli, e molto chiara: 5,99€ al mese PER SEMPRE, con 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati e, ciliegina sulla torta, un mese gratis all’attivazione.

Very Mobile: zero vincoli, app intuitiva e blocco servizi indesiderati

E non è finita qui. Se arrivi da operatori come Iliad, Fastweb, CoopVoce (e altri), puoi attivarla senza spendere un euro in più: SIM gratuita, spedizione gratuita e attivazione gratuita. Insomma, quello che vedi è quello che paghi. E finalmente si può dire: niente costi nascosti. Una delle cose più comode è che Very blocca automaticamente i servizi a pagamento indesiderati, tipo oroscopi, suonerie e abbonamenti strani. E se finisci i Giga? Niente panico: la connessione si blocca (così non ti prosciugano il credito) e puoi decidere tu se far ripartire tutto con un semplice tap sull’app. L’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese, quindi è facile ricordarsene, e puoi scegliere se ricaricare manualmente o attivare la ricarica automatica e dimenticarti tutto. Molto “very”, insomma.

Ah, e poi c’è il 5G. Non serve pagare extra, è incluso per sempre: basta avere uno smartphone compatibile e trovarsi in zona coperta (che, a quanto dicono, riguarda il 99,7% della popolazione). La velocità? Più che sufficiente per streaming, videochiamate, gaming, smart working e tutte le cose belle. Hai bisogno di usare l’hotspot? È incluso. Vai spesso all’estero? In Europa hai 7,6 Giga utilizzabili senza costi extra, più minuti e SMS come se fossi in Italia. E se un domani volessi cambiare offerta? Lo puoi fare direttamente dall’app, senza pagare penali o costi di cambio. Nessun vincolo, nessuna trappola.

In poche parole: è un’offerta “molto Very”. Chiara, trasparente, pratica. E a 5,99€, sinceramente, difficile chiedere di più.