Google aggiorna Gemini: disponibili i modelli 2.5 Flash e 1.5 Pro anche in versione gratuita

Gemini

Google ha annunciato la disponibilità pubblica di due nuovi modelli Gemini, potenziando l’offerta del proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di Gemini 1.5 Pro, ora accessibile anche agli utenti con account gratuito, e del nuovo Gemini 2.5 Flash, progettato per essere più veloce e leggero, pur mantenendo una buona capacità di comprensione e generazione del linguaggio.

Gemini 1.5 Pro disponibile anche nella versione gratuita

Fino ad ora riservato agli abbonati al piano Gemini Advanced, il modello Gemini 1.5 Pro è ora utilizzabile anche nella versione gratuita di Gemini, seppur con alcune limitazioni. Il sistema conserva il suo principale punto di forza: una finestra di contesto da 1 milione di token, che gli consente di elaborare e ricordare grandi quantità di testo in un’unica sessione.

Questa caratteristica è utile per analizzare documenti lunghi, rispondere a domande complesse o mantenere coerenza in conversazioni articolate. Nella versione gratuita, però, la capacità di input è ridotta, pur mantenendo una base tecnologica solida per l’uso quotidiano.

La seconda novità è l’introduzione di Gemini 2.5 Flash, un modello AI più leggero, pensato per risposte rapide e compiti semplici, come la generazione di testo, la sintesi di contenuti e l’estrazione di informazioni da brevi input. È stato progettato per consumare meno risorse, offrendo maggiore reattività nei dispositivi con capacità computazionali limitate.

Questo modello entra a far parte dell’offerta base di Gemini e sarà particolarmente utile per l’integrazione nei prodotti Google, come Gmail, Documenti o Android, dove la velocità d’esecuzione è prioritaria rispetto alla profondità analitica.

Gemini 2.5 Flash non ha la finestra di contesto estesa del modello 1.5 Pro, ma è in grado di gestire compiti comuni con efficienza elevata, diventando così il modello predefinito per molte attività integrate.

Con l’introduzione di più modelli disponibili per l’utente, Google ha aggiornato anche l’interfaccia dell’app Gemini, sia su web che su dispositivi mobili. Ora è possibile selezionare manualmente il modello da utilizzare, scegliendo tra Standard, Flash e Pro, in base alle proprie esigenze.

L’interfaccia indica chiaramente le differenze tra i modelli, suggerendo il più adatto per ciascun tipo di attività: Flash per risposte rapide, Standard per compiti generici, Pro per analisi approfondite. Questa struttura consente agli utenti di personalizzare l’esperienza d’uso dell’intelligenza artificiale, adattandola al proprio flusso di lavoro.

Google ha confermato che i nuovi modelli Gemini verranno integrati gradualmente nei servizi della suite Workspace, così come nei dispositivi Android compatibili. Funzionalità come la scrittura assistita, la generazione automatica di riepiloghi e la ricerca semantica nei file saranno alimentate da Gemini Flash o Pro, a seconda del contesto.

L’obiettivo è creare un ecosistema AI flessibile e distribuito, capace di rispondere in modo efficace sia in ambito personale che professionale, riducendo i tempi di risposta e migliorando la qualità dell’interazione.