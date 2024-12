Tesla offerte di lavoro in Italia: 256.000€ all'anno e smart working

Potrebbe interessare a tutti lavorare all’interno di una delle migliori aziende al mondo come Tesla, con a capo l’uomo più ricco di tutti. Elon Musk offre lavoro con stipendi ottimi e tanta flessibilità includendo anche lo smart working.

Le posizioni aperte: flessibilità e viaggi offerti da Tesla

Tesla offre una gamma di opportunità che toccano diversi settori:

Specialisti commerciali e addetti all’assistenza clienti;

e addetti all’assistenza clienti; Magazzinieri , meccanici ed esperti di logistica;

, meccanici ed esperti di logistica; Professionisti legali con competenze richieste sia in Italia che in Spagna ;

con competenze richieste sia in che in ; Figure dedicate all’espansione della rete di ricarica Supercharger e alla vendita di soluzioni energetiche come il Powerwall.

Una delle posizioni più ambite è quella di Senior Engineer, rivolta a ingegneri esperti nei sistemi elettrici e fotovoltaici. La retribuzione varia in base alle competenze, partendo da circa 79 mila dollari all’anno fino a cifre che possono raggiungere i 270 mila dollari lordi.

Un aspetto chiave è la possibilità di lavorare completamente da remoto dall’Italia, con una flessibilità che, però, include una disponibilità a viaggiare fino al 40% del tempo, principalmente nelle grandi città europee.

Come candidarsi

Per chi è interessato, candidarsi è semplice: basta compilare il modulo e caricare il curriculum sul sito ufficiale di Tesla. Un’opportunità concreta per chi desidera inserirsi in un ambiente internazionale e all’avanguardia nel settore dell’energia e della mobilità elettrica.

La realtà del mercato italiano

Analizzando le offerte pubblicate da Tesla, emerge un quadro più realistico. Le posizioni attualmente aperte in Italiariguardano principalmente ruoli operativi e commerciali:

Addetti alle vendite e all’assistenza clienti;

Magazzinieri e tecnici per la gestione logistica;

Meccanici specializzati e professionisti legali;

Commerciali per la crescita della rete Supercharger e la diffusione dei prodotti energetici.

Al momento, non risultano posizioni aperte in settori avanzati come l’intelligenza artificiale o la robotica nel nostro Paese.

Tesla non ha reso pubblici i compensi per il mercato italiano. Negli Stati Uniti, invece, le opportunità più avanzate, soprattutto nel campo dell’AI e della robotica, prevedono stipendi che oscillano tra i 140 mila e i 360 mila dollari annui, con benefit aggiuntivi. È importante però ricordare che si tratta di importi lordi, che al netto delle tasse risultano notevolmente ridotti.