Galaxy S25 Edge: il ritorno della sottigliezza con prestazioni da top di serie

L’era degli smartphone sottili sembrava conclusa, relegata al passato. Eppure Samsung ha deciso di riprendere quel filo interrotto una decina d’anni fa. Lo fa con il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che con i suoi soli 5,8mm di spessore si distingue radicalmente dalla massa. In un mercato in cui le dimensioni contano sempre meno, l’azienda coreana sceglie invece di puntare tutto su eleganza e maneggevolezza, senza rinunciare alla qualità.

Tecnologia aptica e speaker: le vere sorprese del Galaxy S25 Edge

Il design estremo, infatti, non ha comportato sacrifici tecnici. La batteria, ridotta a 3.900mAh, è forse l’unico elemento che mostra un adattamento necessario. Ma il resto del comparto tecnologico resta ai massimi livelli. La vibrazione, ad esempio, è stata completamente riprogettata per rispondere con precisione e realismo, grazie a un nuovo motore aptico d’avanguardia.

A dare corpo a queste ambizioni c’è l’ESA0815, un motore aptico di nuova generazione che ha richiesto un ripensamento completo dell’esperienza tattile. Secondo un’indiscrezione dell’insider @TheGalox_, questo modulo, spesso solo 2,73mm, riesce a garantire feedback vibranti e dettagliati, persino migliori di quelli offerti dal fratello maggiore Galaxy S25 Ultra. Un risultato sorprendente, se si considera il vincolo fisico imposto dallo spessore contenuto.

Ma l’attenzione al dettaglio non finisce qui. L’esperienza audio, spesso penalizzata in dispositivi sottili, beneficia invece della tecnologia sviluppata da Samsung per i suoi pieghevoli. Gli speaker utilizzati su Z Fold6 sono stati adattati al Galaxy S25 Edge, mantenendo una qualità elevata anche all’interno di una struttura tanto compatta. Il risultato è un suono chiaro, corposo, che non fa rimpiangere i modelli più ingombranti, anche se la potenza complessiva sia leggermente inferiore. La sfida, ora, è quella del mercato. Il Galaxy S25 Edge costa quanto un top di serie, ma non offre l’autonomia che molti utenti cercano. Ad ogni modo, per chi è disposto a privilegiare design, sensazioni tattili e audio raffinato, rappresenta una scelta audace e originale. Un ritorno a uno stile dimenticato, rivisitato con tecnologie attuali e un’attenzione al dettaglio sorprendente.