Nintendo Switch: la console riceverà ancora supporto

Come ben sappiamo l’epoca di Nintendo Switch 2 e ormai giunta, il prossimo 5 giugno infatti Nintendo aprirà le vendite della sua console di seconda generazione aprendo definitivamente le danze e soprattutto segnando un passaggio di consegne atteso da molti per diverso tempo, tutto ciò però apre ad un’interrogativo abbastanza diretto e ovvio, che fine farà il modello di prima generazione ?

La risposta

La risposta, decisamente diretta, ci arriva proprio da Nintendo che all’interno del proprio ultimo report finanziario ha citato la console in questione affermando che: “Questi sono i titoli first-party per Nintendo Switch già annunciati: Pokémon Leggende: Z-A, Metroid Prime 4: Beyond (2025) e Pokémon Champions (data da definire). Nel Nintendo Direct tenutosi a marzo abbiamo annunciato l’uscita di Rhythm Heaven Groove e Tomodachi Life: Living the Dream nel 2026. In futuro continueremo a rilasciare nuovi titoli per gli oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo che stanno giocando con Nintendo Switch.”.

Dunque, Nintendo switch di prima generazione non è assolutamente morta o andata in pensionamento prematuro ma anzi continuerà a godere di un supporto decisamente abbondante sia nel futuro più immediato sia in un futuro più lontano, scelta che tutto sommato pare abbastanza comprensibile e sotto certi aspetti anche scontata, infatti cessare fin dall’inizio il supporto al modello di prima generazione obbligherebbe tutti i suoi possessori o puntare ad altro o ad effettuare un upgrade abbastanza rapido al modello di seconda generazione, tutto ciò però risulterebbe sconveniente dal momento che non tutti possono permettersi una upgrade immediato, visto soprattutto l’importante aumento di prezzo del modello di seconda generazione, dunque potrebbe non essere una buona idea annientare di netto il mercato legato al modello precedente, un passaggio graduale risulta sicuramente un’idea più congeniale e accettabile.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa porterà con sé il futuro per quanto riguarda le due console di Nintendo, sicuramente la parola d’ordine sarà videogiochi che arriveranno in abbondanza.