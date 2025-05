Samsung aumenta la produzione di Galaxy S25: domanda anticipata oltre le previsioni

Samsung Galaxy S25

Samsung ha deciso di aumentare la produzione della serie Galaxy S25 già nel mese di maggio, anticipando i ritmi abituali di approvvigionamento. La decisione sarebbe legata a una domanda superiore alle attese, rilevata attraverso i primi ordini dei partner e i piani di distribuzione globali. Secondo le indiscrezioni emerse, il colosso sudcoreano avrebbe richiesto una produzione extra di almeno 10.000 unità, segnale di aspettative elevate già nella fase pre-lancio.

Produzione incrementata prima della presentazione ufficiale

Per la gamma Galaxy S25, i volumi di produzione sono stati aumentati già da maggio, una mossa insolita che suggerisce un interesse più alto del previsto da parte del mercato.

Il dato riguarda principalmente il Galaxy S25 base, ma potrebbe coinvolgere anche le versioni Plus e Ultra. Nonostante l’intensa concorrenza nel settore degli smartphone premium, Samsung sembra puntare con decisione sulla nuova generazione Galaxy S25, che secondo le anticipazioni porterà novità significative nel design e nel comparto fotografico.

L’azienda starebbe cercando di consolidare la propria posizione sul mercato globale, soprattutto in regioni come Europa e Sud America, dove i modelli Galaxy S ottengono buoni risultati commerciali. L’anticipo produttivo potrebbe essere legato anche a strategie logistiche e ottimizzazione della catena di fornitura, in un momento in cui la disponibilità di componenti resta un fattore critico.

Nessun cambiamento nella roadmap di lancio

Al momento, la roadmap di lancio resta invariata: il debutto della serie Galaxy S25 è già avvenuto nel mese di gennaio ma adesso abbiamo anche il nuovo S25 Edge appena giunto in commercio. L’aumento di produzione riguarda esclusivamente la fase preparatoria, per assicurare una distribuzione efficiente e in larga scala per contrastare l’aumento dei dazi sui prodotti tech americani.

Samsung non ha commentato le indiscrezioni, ma l’indizio sulla produzione suggerisce una fiducia crescente nel successo commerciale della serie, forse anche grazie al consolidamento della strategia di lungo periodo basata su aggiornamenti software prolungati e funzionalità AI.