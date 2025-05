Samsung, One UI 8 già in test la prima beta per Galaxy S25 Ultra

Samsung si prepara a lanciare la One UI 8.0, e le prime conferme arrivano dai server di test. La nuova interfaccia, che sarà disponibile inizialmente sul Galaxy S25 Ultra, è stata individuata in una versione preliminare grazie al lavoro del leaker Tarun Vats, che ha identificato il firmware con il codice S938BXXU3ZYEA / S938BOXM3ZYEA / S938BXXU3BYEA.

One UI 8.0: i test iniziano dal Galaxy S25 Ultra

Secondo quanto riportato, Samsung ha scelto il Galaxy S25 Ultra come primo modello per la fase di test della One UI 8.0. Una strada del genere era stata già percorsa dall’azienda in passato, con i modelli più potenti sempre in procinto di ricevere per primi le grandi novità. Bisognerà per cominciare a vedere la prima versione beta che verrà dunque provata dagli sviluppatori insieme alle nuove funzioni.

Obiettivo: recuperare il tempo perso

La nuova interfaccia arriva in un momento cruciale per Samsung, che deve dimostrare di aver superato i problemi incontrati con la One UI 7.0. Questa versione aveva subito ritardi e criticità, influenzando l’esperienza utente. La One UI 8.0 mostrerà fin da subito dei nuovi tratti che garantiranno agli utenti una maggiore reattività e una maggiore stabilità.

Il focus è anche sui prossimi dispositivi pieghevoli di Samsung, come il Galaxy Z Fold7 e lo Z Flip7, che avranno la One UI 8.0 già preinstallata. Questo rende fondamentale una fase di test accurata per evitare problemi al momento del lancio ufficiale.

Un nuovo inizio per la One UI

La One UI 8.0 dovrebbe introdurre miglioramenti significativi, non solo in termini di stabilità, ma anche per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione e il supporto ai display pieghevoli. Samsung sembra voler garantire un’esperienza fluida e ottimizzata, ascoltando il feedback degli utenti già durante la fase beta.

Per chi possiede un Galaxy S25 Ultra, la possibilità di partecipare al programma di test potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane, offrendo un’anteprima delle novità in arrivo.