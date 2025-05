Google Pixel: cambia la schermata di blocco, ecco come

Google ha svelato alcune novità per la schermata di blocco dei Pixel, presentate durante l’evento The Android Show: I/O Edition. Tra le principali innovazioni spicca la nuova estetica per l’Always on Display (AoD), accompagnata da un layout aggiornato per la barra delle notifiche. Questi cambiamenti sono stati mostrati in una GIF ufficiale di Google, offrendo uno sguardo anticipato su come evolverà l’interfaccia.

Material 3 Expressive e novità per l’Always on Display

Secondo quanto riportato, Google ha introdotto la nuova estetica Material 3 Expressive, applicabile sia a Android che a Wear OS, ma la vera sorpresa riguarda la gestione dello sfondo dell’Always on Display. La GIF mostra come l’immagine di sfondo venga “depotenziata” nella modalità AoD, diventando più scura per ridurre il consumo energetico. Un tocco sullo schermo, però, la riporta al suo aspetto originale, più vivido e colorato.

Questo tipo di gestione cromatica non è una novità assoluta: un sistema simile era stato individuato nel codice sorgente di Android 9 Pie nel 2018 e successivamente introdotto sui Pixel 3. Tuttavia, per ragioni non chiarite, la funzione non ha avuto seguito nelle generazioni successive. Al contrario, produttori come Samsung e Apple hanno adottato soluzioni analoghe, utilizzando il trattamento cromatico scuro per l’AoD sui loro dispositivi.

Nuovo layout per la schermata di blocco dei Pixel

Oltre alla gestione dello sfondo, la schermata di blocco dei Pixel si aggiorna con un nuovo layout più pulito e ordinato. Tra i dettagli visibili nella GIF ci sono:

Barra delle notifiche compatta , con le icone delle notifiche visualizzate in basso, raccolte in un’unica riga;

Informazioni su data e meteo , posizionate accanto all’orologio;

Un design generale che punta alla semplicità e alla chiarezza visiva.

Toccando la riga delle notifiche compatte, queste si espandono, offrendo un accesso rapido ai contenuti.

Queste novità, però, non arriveranno immediatamente con Android 16, ma saranno probabilmente incluse in una delle future QPR (Quarterly Platform Release) di Android 16 o addirittura con Android 17.