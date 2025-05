PosteMobile: come attivare la promo insieme all’opzione “energia”

PosteMobile ha ufficialmente prorogato la sua promozione Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia. Si tratta di un’offerta pensata per i nuovi clienti. In particolare, per coloro che, oltre ad attivare una SIM, vogliono sottoscrivere anche un contratto per una nuova fornitura luce/gas con Poste Energia. L’iniziativa, molto apprezzata per il rapporto tra costi e servizi offerti, sarà disponibile fino al 14 settembre 2025, una scadenza posticipata rispetto ai termini iniziali. Un’altra modifica importante riguarda il termine entro cui è possibile richiedere la nuova fornitura energetica. Opzione necessaria per ottenere l’offerta mobile in promozione. Gli utenti potranno procedere fino al 3 agosto 2025.

PosteMobile: dettagli sulla promo congiunta per i nuovi utenti

Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia include minuti e SMS illimitati. Oltre a 150 GB mensili di traffico dati in 4G+. Il tutto è proposto a un prezzo molto competitivo. Si parla di solo 6,99 euro mensili. Prezzo valido finché la fornitura energetica rimane attiva. Qualora il contratto con Poste Energia venga disdetto, l’offerta mobile continuerà ad essere disponibile, ma al costo standard di 8,99 euro mensili. Clausola specificata all’interno dei documenti ufficiali relativi a tale nuova opzione.

Per accedere a tale promozione è necessario recarsi fisicamente in un Ufficio Postale. Solo lì è possibile richiedere la nuova fornitura energetica e ottenere il codice promozionale indispensabile per attivare l’offerta mobile. Il codice deve essere utilizzato entro il 14 settembre 2025. Data ultima per beneficiare delle condizioni agevolate.

La promozione è rivolta sia a chi desidera attivare un nuovo numero PosteMobile, sia a chi proviene da un altro operatore e intende effettuare la portabilità. Al momento dell’attivazione, è richiesto un pagamento di 10 euro per la SIM. A tale primo pagamento si aggiunge anche una ricarica obbligatoria. Quest’ultima ha il valore di 10 euro e copre il primo mese di servizio. Con tale promozione congiunta, PosteMobile dimostra la sua intenzione di offrire ai propri utenti opzioni ricche e vantaggiose.