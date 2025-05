Lamborghini Urus: Rezvani ne ha costruita una a prova di proiettile

Il noto costruttore californiano Rezvani è abbastanza famoso in tutto il mondo, grazie al suo lavoro che si occupa di progettare e produrre rotture decisamente fuori dagli schemi, nello specifico, la casa automobilistica si occupa di prendere i modelli già esistenti sul mercato, generalmente vetture di livello molto alto, trasformandone in modo molto più aggressivo e indubbiamente fuori dagli schemi, in modo da ottenere un connubio di prestazioni, fantasia e soprattutto aggressività, il suo ultimo prodotto consiste in un SUV davvero imponente basato sulla famosissima Lamborghini Urus, scopriamo di cosa si tratta.

Imponente

Nello specifico, questa nuova versione conserva gli aspetti stilistici principali della famosa vettura della casa Lamborghini, ma introduce alcuni dettagli che fanno sicuramente la differenza, innanzitutto è possibile notare un design caratterizzato da un telaio completamente in fibra di carbonio ispirato al famoso film Mad Max, mentre in basso abbiamo cerchi da 22 pollici con pneumatici all-terrain per poter affrontare davvero ogni tipo di percorso.

La parte anteriore invece è caratterizzata da fari costituiti da diverse strisce LED che sono presenti anche superiormente sul tettuccio, posteriormente invece è presente un vistoso spoiler.

Per quanto riguarda gli interni invece l’intervento ha portato ad un aumento della sensazione di lusso presente nella pittura e come se non bastasse prima di un eventuale ordine si può parlare direttamente con l’azienda per inserire delle personalizzazioni accordate tra le parti, in tutto ciò invece la meccanica interna vanta un motore migliorato dal momento che il motore V8 biturbo di 4 litri gode di una potenza che è stata portata a 800 CV sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli.

Come se non bastasse la vettura in questione è disponibile anche in un ulteriore variante dal nome Dark Knight, ovviamente con un chiaro riferimento a Batman e questa variante godrebbe di una dotazione davvero incredibile che trasforma la vettura in un veicolo corazzato, si parla infatti di vetri antiproiettile, protezione antideflagrante sottoscocca, pneumatici antiforatura di specifiche militari, paraurti in acciaio e sospensioni rinforzate.

Per poter godere di questo pacchetto di personalizzazione, è necessario innanzitutto disporre di una Lamborghini Urus e poi essere disposti a pagare ulteriori 149.000 $.