Amazfit Balance: il secondo modello debutta in Cina

Non è più solo un aggiornamento, Amazfit Balance 2 rappresenta una vera e propria evoluzione. Dopo quasi due anni dal primo modello, Amazfit ha lanciato ufficialmente in Cina la nuova versione del suo smartwatch di punta. La data da segnare è il 20 maggio, giorno in cui il dispositivo sarà disponibile sul mercato nazionale. Per ora, però, non si conoscono dettagli sulla distribuzione internazionale. Il primo Balance ha avuto un buon successo anche al di fuori della Cina, quindi è probabile che il nuovo arrivi presto anche in Europa.

Amazfit Balance 2: funzionalità smart e prestazioni da top di serie

Il design resta familiare, ma con alcune modifiche. La cassa circolare passa da 46 a 47mm, leggermente più grande ma sempre elegante. Il display AMOLED da 1,5” mantiene la risoluzione di 480x480pixel, ma guadagna un vetro zaffiro, molto più resistente rispetto al vetro temperato precedente. Anche il peso aumenta leggermente, arrivando a 42grammi. Il cinturino è disponibile in due varianti, pelle nera o arancione. Il tutto contribuisce a dare un’immagine più premium al dispositivo.

Ciò che davvero colpisce però è l’autonomia. La batteria cresce fino a 658mAh e permette allo smartwatch di funzionare fino a 21 giorni con un uso standard. Rispetto alla prima versione, è un miglioramento notevole. Anche in modalità GPS a basso consumo l’autonomia aumenta, passando da 52 a 67 ore. Il sistema operativo Zepp OS 5, insieme allo stesso chipset del T-Rex3, garantisce fluidità e compatibilità con le nuove funzioni dedicate agli sportivi.

Tra le novità più interessanti vi è l’introduzione del doppio altoparlante, che permette chiamate con un audio più chiaro e potente. Rimangono le apprezzate funzioni di mappe offline e archiviazione musicale, grazie ai 32GB di memoria interna. Lo smartwatch è anche resistente all’acqua fino a 10ATM e, con un futuro aggiornamento OTA, sarà adatto alle immersioni. Il prezzo in Cina è di 2.199yuan, circa 272€. Anche se manca ancora una data ufficiale per l’Europa, l’arrivo del Balance 2 è atteso con grande interesse. Il suo mix di stile, autonomia e funzionalità potrebbe conquistare molte persone.