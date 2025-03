Amazfit Balance si aggiorna con nuove modalità sportive e funzioni avanzate

Amazfit Balance riceve un aggiornamento in Italia che amplia le sue funzionalità. Rendendolo ancora più completo per chi pratica sport e desidera un monitoraggio preciso del proprio benessere. La versione 3.25.11.1, dal peso di 11,02MB, è in fase di rilascio e introduce diverse novità. Tra cui il supporto allo sci alpinismo.

Questa nuova modalità si affianca ad altre attività sviluppate nell’update. Come, ad esempio, la passeggiata con il cane e l’azione di spalare la neve, pensate per offrire un monitoraggio più dettagliato in situazioni di movimento quotidiano. Il dispositivo ora supporta anche l’avvio intelligente per corsa e camminata all’aperto. Rilevando automaticamente l’attività senza bisogno di avviarla manualmente.

Amazfit Balance: ottimizzazioni per un’esperienza d’uso più fluida

L’aggiornamento però non si limita solo allo sport. Ma migliora anche la gestione delle notifiche. Un nuovo indicatore sul quadrante segnala i messaggi non letti. Mentre la visualizzazione delle notifiche è stata migliorata con caratteri più grandi e animazioni più fluide. Un ulteriore miglioramento riguarda l’interazione con il display. Il quale ora può essere riattivato con un singolo o doppio tocco, facilitando l’uso quotidiano dello smartwatch.

Oltre alle nuove funzionalità, l’aggiornamento apporta ottimizzazioni che migliorano le prestazioni generali dell’Amazfit Balance. Il sistema di monitoraggio del sonno è stato affinato per fornire dati più accurati. Consentendo agli utenti di analizzare con maggiore precisione la qualità del loro riposo. Anche l’algoritmo per il conteggio dei passi è stato migliorato, risultando più preciso in determinati scenari.

Un altro aspetto ottimizzato riguarda la consegna dell’aggiornamento mattutino. Il quale ora avviene in maniera più tempestiva per fornire informazioni utili all’inizio della giornata. In più, è stato introdotto un avviso per la disconnessione del Bluetooth. Così da consentire agli utenti di essere informati in caso di perdita del segnale.

L’autonomia della batteria continua a essere un tema di discussione tra il pubblico. Alcuni hanno segnalato un consumo maggiore dopo l’aggiornamento. Mentre altri non hanno notato cambiamenti importanti. L’autonomia varia in base alle impostazioni attivate, oscillando tra i 10 e i 14 giorni. Insomma, con questo update, Amazfit Balance diventa ancora più versatile. Offrendo un’esperienza più completa sia per gli sportivi che per chi cerca un dispositivo efficiente nella gestione delle attività quotidiane.