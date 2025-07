Amazfit Balance 2 XT si prepara al lancio

Non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma qualcosa si muove dietro le quinte. Amazfit Balance 2 XT, versione alternativa del Balance 2 già disponibile in Europa, è comparso in una pagina prodotto sul sito del rivenditore Best Buy negli Stati Uniti. Un’apparizione che lascia intendere come il lancio del dispositivo sia ormai imminente, anche se Zepp Health – l’azienda dietro al brand Amazfit – non ha ancora fornito conferme ufficiali sulla data.

Dall’immagine pubblicata sulla pagina americana emergono alcune prime informazioni interessanti, soprattutto sul design e sulle funzionalità del dispositivo. La dimensione del quadrante, ad esempio, viene indicata come 38 mm: un valore decisamente più compatto rispetto ai 47 mm del modello standard. Tuttavia, c’è da prendere il dato con cautela: Best Buy in passato aveva già commesso errori simili, descrivendo il primo Balance con specifiche errate poi smentite al momento del lancio. L’aspetto estetico resta comunque fedele al linguaggio visivo degli ultimi modelli Amazfit.

BioCharge al debutto, ma senza sensore di temperatura: un Balance 2 più accessibile

Una delle novità più attese è l’integrazione della funzione BioCharge Energy Monitoring, introdotta di recente con l’Helio Strap. Il sistema valuta i livelli di energia dell’utente durante la giornata, sulla base di dati legati a riposo, stress, attività fisica e movimenti. Una soluzione che strizza l’occhio al celebre Body Battery di Garmin e che punta a offrire un’esperienza di monitoraggio più completa.

Nonostante la somiglianza tecnica con il Balance 2, il modello XT potrebbe rinunciare ad alcune funzionalità per mantenere il prezzo contenuto. Nella scheda non compare alcuna menzione al sensore di temperatura, elemento invece presente sul fratello maggiore. Anche i materiali sembrano meno premium del previsto: niente titanio, ma una combinazione di alluminio e polimero rinforzato.

Il prezzo indicato sulla piattaforma è di 199,99 dollari, ben 100 in meno rispetto al Balance 2. Non è chiaro se si tratti del costo definitivo o di un semplice placeholder in attesa del lancio. Quel che è certo è che, se già appare nei listini di un importante rivenditore, il debutto ufficiale potrebbe essere davvero vicino.