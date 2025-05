Kena cambia rotta: prime rimodulazioni per le offerte storiche sotto i 5€

Kena Mobile, operatore virtuale controllato da TIM, si prepara a una svolta nel suo percorso commerciale. A partire dall’8 giugno 2025, alcune offerte attivate nei primi anni di attività saranno soggette a un aumento. È la prima rimodulazione negativa per il marchio, che finora aveva mantenuto intatti i prezzi delle sue vecchie proposte. L’incremento coinvolgerà tariffe ormai non più sottoscrivibili, in particolare piani solo voce o solo internet con canoni mensili compresi tra 1,99 e 4€. Tutte queste offerte passeranno a un prezzo unificato di 4,99€ mensili.

Kena: le motivazioni dietro al cambio

Secondo l’informativa ufficiale pubblicata sul sito Kena, le promozioni interessate includono nomi storici come KenaVoce, KenaFacile Plus e KenaInternet. L’azienda motiva il rincaro con “esigenze economiche legate alle mutate condizioni di mercato”. I clienti saranno avvisati individualmente tramite SMS, già in fase di invio dal 7 maggio. Oltre a ciò, il servizio clienti 181 resta disponibile per chiarimenti e assistenza. Per chi desidera conoscere i dettagli della propria offerta, resta attiva anche l’area riservata MyKena, accessibile via app o browser.

Nel frattempo, Kena cerca di limitare le disdette proponendo una nuova offerta alternativa. Gli utenti coinvolti potranno attivare “Kena 4,99 10 Giga Star”, un piano che include minuti illimitati, 200 SMS e 10GN di traffico dati, sempre al nuovo prezzo di 4,99 euro. Per attivarla, basta rispondere “SI” all’SMS ricevuto, a patto di avere credito sufficiente sulla SIM.

Diritto al recesso: cosa possono fare i clienti scontenti

Chi non vuole accettare le nuove condizioni ha tempo fino al 7 luglio 2025 per esercitare il diritto di recesso. È possibile farlo online, scaricando e inviando l’apposito modulo oppure comunicando la propria volontà tramite PEC, posta o modulo libero purché contenga i dati richiesti. È importante specificare che il recesso è motivato dalla “modifica delle condizioni contrattuali”, per evitare costi di disattivazione.

In caso di cessazione definitiva della linea, il cliente perderà il numero associato alla SIM. Kena sottolinea che l’aumento sarà attivo solo dal primo rinnovo successivo all’8 giugno, lasciando così una finestra utile per valutare le alternative disponibili.