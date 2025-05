Kena Mobile contro Iliad: la promo da 200GB è ancora disponibile a prezzo super

Chi ha scelto appena Kena Mobile, può ritenersi soddisfatto di tutto quello che ha accettato all’interno della sua promo migliore, quella che è stata rinnovata ancora una volta e che prende il nome di Promo 100. Tale soluzione consente di guadagnare infatti 200GB di traffico Internet in 4G mensilmente ma anche minuti illimitati verso tutti e 200 messaggi verso tutti. Il prezzo è un assist per chiunque vuole risparmiare avendo il meglio in quanto è di 5,99 € mensili per sempre.

Non dimenticare che il primo mese è offerto gratis a tutti gli utenti che scelgono l’offerta, senza presentare alcun tipo di spesa iniziale. Lo stesso discorso vale per la scheda che viene recapitata a casa degli utenti praticamente gratis.

Chi può attivare l’offerta

Promo 100 è riservata a chi decide di passare a Kena Mobile da Iliad o da un operatore virtuale. Questa scelta permette di mantenere il proprio numero di telefono, semplificando il passaggio senza complicazioni. Non sono previsti costi nascosti o vincoli contrattuali.

Attivazione semplice e gestione digitale

L’attivazione di Promo 100 è veloce e può essere completata direttamente online, senza necessità di recarsi in negozio. L’utente può completare la procedura in pochi minuti e iniziare subito a utilizzare la propria offerta.

Perché scegliere Kena Promo 100?

Questa offerta si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo, garantendo una grande quantità di giga a un costo contenuto. I 200 GB in 4G sono perfetti per chi naviga molto, guarda video in streaming, usa i social o lavora in mobilità.

Con minuti illimitati e SMS inclusi, Promo 100 è una scelta completa e conveniente, pensata per chi cerca una tariffa senza complicazioni, con un prezzo chiaro e senza sorprese.

Kena Mobile continua così a puntare su offerte semplici e trasparenti, mantenendo la qualità della rete TIM e garantendo sempre un prezzo fisso e competitivo. Un’opzione ideale per chi vuole tanti giga senza spendere troppo.