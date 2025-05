HoMobile: internet veloce, chiamate illimitate e molto altro da 5,99€

Una delle tariffe più richieste dagli utenti torna disponibile, anche se solo per pochi giorni. HoMobile ripropone infatti, dal 7 al 21 maggio 2025, la promo “ho. 5,99 100GB”. Si tratta di un’offerta mobile ricaricabile che include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, insieme a 100GB di traffico dati mensile su rete 4G, tutto al costo di 5,99€ al mese. L’iniziativa, già vista lo scorso aprile, rappresenta un ritorno strategico dell’operatore nel settore delle tariffe ultra-economiche, offrendo un piano completo a un prezzo competitivo.

HoMobile: 5G disponibile con opzione aggiuntiva, roaming in Europa e servizi extra inclusi

L’attivazione è possibile sia online, attraverso il sito ufficiale di HoMobile, che presso i punti vendita aderenti. Il costo di attivazione è agevolato a 2,99€ per chi richiede un nuovo numero oppure proviene da operatori virtuali come Iliad, CoopVoce, Digi Mobil, PosteMobile, Spusu, Kena e altri. Per chi invece passa da grandi operatori come TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb o Very Mobile, il costo di attivazione sale a 29,90€ e prevede anche l’obbligo di attivare la ricarica automatica. In alternativa, viene proposta la tariffa ho.13,99 con 150GB mensili.

La promozione si basa sulla rete Vodafone, offre così una velocità di navigazione in 4G fino a 60Mbps. Ma, chi desidera maggiore velocità, può attivare le opzioni “ho. Il Turbo” a 1,29€ o “ho.+” a 1,99€ al mese, per sbloccare la navigazione in 5G fino a 2Gbps, se dotati di uno smartphone compatibile e copertura adeguata. I servizi accessori sono numerosi e comprendono navigazione in hotspot, messaggi “ho. chiamato”, verifica del credito con 42121, avviso e trasferimento di chiamata. In più i i numeri a pagamento, come quelli a tariffazione speciale, sono bloccati, ma possono essere sbloccati manualmente tramite app. In caso di esaurimento dei Giga, la connessione si interrompe automaticamente, senza generare costi extra.

Durante i viaggi in Unione Europea, così come nel Regno Unito, è possibile utilizzare i minuti e gli SMS senza limiti. Il traffico dati ha invece un tetto mensile stabilito, con questa offerta, nel 2025 si potranno utilizzare fino a 7,60GB. Dal 2023 poi è anche possibile scegliere il numero telefonico durante l’attivazione online e modificarlo in seguito tramite app, con un costo aggiuntivo di 4,99€.