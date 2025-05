Acer presenta la sua nuova gamma Aspire AI Series

Esteticamente, Aspire 14 AI e Aspire 16 AI presentano un telaio in alluminio sottile e resistente. La cerniera a 180° garantisce massima flessibilità d’uso. Grazie alla batteria a lunga durata, è possibile affrontare l’intera giornata senza ricorrere alla ricarica. I display, disponibili nelle diagonali da 14 e 16 pollici, supportano refresh rate fino a 120 Hz. Le cornici sono ridotte per un’esperienza visiva immersiva. Mentre il ratio 16:10 assicura più spazio verticale per documenti e pagine web. Varianti touchscreen sono offerte per chi preferisce interagire direttamente con lo schermo.

Per il comparto hardware, ogni modello può essere equipaggiato con fino a 32 GB di memoria LPDDR5X. Insieme a 1 TB di SSD PCIe Gen4. Mentre la connettività è garantita da Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 per trasferimenti dati rapidi e stabili. Non mancano porte USB Type-C e Type-A, HDMI 2.1 e slot MicroSD. Mentre l’impegno di Acer verso l’ambiente si concretizza nella certificazione EPEAT Gold. Ed anche grazie alle confezioni realizzate con materiali riciclabili al 100%.

Per le piattaforme di calcolo, i modelli basati su processori Intel Core Ultra 7 258V (Aspire 14 AI A14-53M/A14-53MT e Aspire 16 AI A16-52M/A16-52MT) assicurano efficienza elevata. Insieme alla GPU integrata Intel Arc. Gli schermi OLED WUXGA+ raggiungono picchi di luminosità fino a 500 nit. Insieme a copertura colori DCI-P3 al 100% e certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500 per contrasti e neri profondi. In alternativa, i modelli con AMD Ryzen AI 7 350 (Aspire 14 AI A14-61M/A14-61MT e Aspire 16 AI A16-61M/A16-61MT) sfruttano l’architettura Zen 5. La quale permette di eseguire localmente applicazioni AI, garantendo responsività e consumi contenuti.

Ulteriori informazioni utili per la nuova gamma

La famiglia si completa con le varianti equipaggiate con la piattaforma Snapdragon X (Aspire 14 AI A14-11M/A14-11MT e Aspire 16 AI A16-11M/A16-11MT). Quest’ultime sono integrate con CPU Qualcomm Oryon, GPU Adreno e NPU Hexagon. Tali notebook si distinguono per l’efficienza energetica e un’esperienza Windows ottimizzata. Con webcam QHD IR dotata di privacy shutter e porte USB4 Type-C, oltre alla connettività Wi-Fi 7.

I dispositivi sono disponibili in EMEA e Australia. Per i prezzi, i modelli Aspire 14 AI (Snapdragon X), saranno disponibili da giugno in EMEA a 899 euro e con Q3 in Australia da 1.399 AUD. L’Aspire 14 AI (Intel Ultra 7) è disponibile da luglio in EMEA a 999 euro. Il modello Aspire 14 AI (AMD Ryzen AI 300) sarà disponibile da luglio in EMEA a 999 euro e con Q3 in Australia da 1.499 AUD. Aspire 16 AI (Snapdragon X) è acquistabile da luglio in EMEA a 999 euro e Q3 in Australia da 1.499 AUD. L’Aspire 16 AI (Intel Ultra 7), invece, sarà disponibile da agosto in EMEA a 1.099 euro. Ed infine, il modello Aspire 16 AI (AMD Ryzen AI 300) sarà acquistabile da agosto in EMEA a 1.099 euro. E Q3 in Australia da 1.499 AUD. Per dettagli sulle specifiche complete e sui prezzi nei diversi mercati, è possibile consultare il sito Acer. O, in alternativa, è possibile rivolgersi all’ufficio locale del marchio.