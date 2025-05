Xiaomi TV F Pro 55 a prezzo shock: solo per oggi su Amazon

Lo Xiaomi TV F Pro 55 2026 arriva sul mercato con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di utenti. Una soluzione, non casualmente, progettato nei minimi dettagli implementando una serie di caratteristiche che lo rendono eccellente sotto diversi aspetti. A partire dallo schermo QLED con 16,7 milioni di colori che è in grado di offrire un’esperienza visiva unica in ogni momento e in ogni scena.

Siete in cerca di un nuovo televisore da utilizzare per vedere film, serie tv e programmi preferiti? Oggi potete approfittare dello sconto messo a disposizione da Amazon per risparmiare sul prezzo di listino.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Xiaomi TV F Pro 55 2026 in offerta su Amazon

Mettete da parte il vostro vecchio televisore per lasciare spazio al nuovo Xiaomi TV F Pro 55 2026 che dispone di un innovativo processore da 1,5 GB di RAM e 8 GB di archiviazione che consente un uso agile e senza interruzioni.

Oltre a ciò, parliamo di un televisore che dispone di un’elaborazione dell’immagine ultra-rapida grazie ai 120Hz che regalano scene fluide e nitide, ideali anche per i giochi. Non passa inoltre inosservato il design elegante reso possibile grazie a una progettazione con cornice ultrasottile combinata con un corpo in metallo. Tutto ciò offre un aspetto moderno e raffinato che si integra perfettamente con qualsiasi stile di arredamento e allo stesso tempo amplia visivamente l’immagine al fine di offrire un’esperienza visiva immersiva.

Non manca il supporto al Dolby Audio che consente di offrire un suono straordinario e un audio surround immersivo trasformano la Xiaomi TV in una vero e proprio home cinema personale.

Approfittando subito dello sconto messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon potete risparmiare il 21% sul prezzo di listino. Dunque, oggi potete acquistare questo Xiaomi TV F Pro 55 2026 al costo di soli 449 euro anziché 569 euro. La spedizione è anche gratuita!