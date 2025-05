WhatsApp sperimenta una nuova funzione

Gli sviluppatori di WhatsApp non si fermano mai. L’app di messaggistica istantanea infatti, continua ad arricchirsi di funzioni pensate per migliorare l’interazione tra gli utenti. Ma soprattutto per cercare di offrire una maggiore personalizzazione della sua esperienza d’uso. L’ultima novità riguarda la versione beta 2.25.16.19 per Android, che introduce una funzione molto attesa. Ovvero la possibilità di ricondividere gli aggiornamenti di stato dei contatti.

WhatsApp: controllo totale sull’esperienza utente

Fino ad oggi, gli stati pubblicati su WhatsApp potevano solo essere visualizzati, senza opzioni per condividerli ulteriormente. Ora, con questa nuova implementazione in fase di test, le cose potrebbero cambiare. Gli utenti, infatti, avranno la possibilità di inoltrare lo stato di un contatto direttamente ad altri. Il processo è estremamente semplice. Se chi ha pubblicato lo stato ha abilitato la ricondivisione, apparirà un pulsante apposito nella schermata di visualizzazione. Basterà un tocco per far circolare il contenuto nella propria rete.

Non mancano però misure di tutela per garantire la sicurezza e la privacy di ognuno. Di conseguenza ogni volta che uno stato viene ricondiviso, l’autore riceverà una notifica. In questo modo, WhatsApp assicura che i contenuti personali non vengano divulgati all’insaputa del proprietario. Non si tratta solo di nuove possibilità, ma anche di dare all’utente il pieno controllo. La piattaforme, infatti, ha progettato questa funzione per mantenere il rispetto della riservatezza. Le impostazioni permetteranno a ogni persona di decidere se abilitare o meno la ricondivisione dei propri stati.

Non è stata ancora annunciata una data ufficiale per il rilascio pubblico della nuova funzione. Al momento è disponibile esclusivamente per i partecipanti al programma Beta. Gli interessati a provare in anteprima le ultime novità possono iscriversi alla versione di test, scaricabile su dispositivi Android e iOS.