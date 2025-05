Torna in TIM, nuova offerta FOLLE a basso costo

L’operatore telefonico italiano TIM ha avviato una nuova campagna per far tornare i suoi ex clienti. In particolare, in questi giorni è stata proposta l’attivazione di un’offerta di rete mobile estremamente vantaggiosa. Si tratta dell’offerta nota con il nome di TIM Power Iron New. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile molto basso ed include ogni mese un bundle davvero ricco di minuti e giga. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Power Iron New, nuova offerta folle per gli ex clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano TIM sono stati invitati a tornare attivando un’offerta davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata TIM Power Iron New. Quest’ultima è dunque un’offerta di tipo operator attack, attivabile dagli ex clienti che provengono dai seguenti operatori telefonici:

Fastweb, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Afinna One, Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

Nello specifico, il bundle di questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms verso tutti i numeri e fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Come già detto, per glinex clienti dell’operatore questa offerta è proposta ad un costo molto basso di soli 6,99 euro al mese. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore sta invitando gli ex clienti a tornare con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio:

“Torna in TIM a soli 6,99E al mese con 150 giga 5G, 200 sms e minuti illimitati. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Offerta valida per clienti Iliad, Fastweb, Coop, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 28/5. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli2”.