Google Messaggi, immagini dei contatti scompaiono: è un bug

È stata segnalata un’altra problematica all’interno della celebre applicazione di messaggistica Google Messaggi. Gli utenti infatti hanno ravvisato che improvvisamente le immagini dei loro contatti all’interno dell’elenco delle conversazioni sono scomparse. All’interno del riquadro destinato all’immagine, restano dunque solo le iniziali di nome e cognome, situazione che rappresenta in pieno un bug in corso, aspetto importante in quanto ora diventa più difficile capire chi sta scrivendo solo rifacendosi alle lettere iniziali.

Un problema legato alla versione beta

Il problema sembra essere circoscritto all’ultima versione beta di Google Messaggi, identificata con la sigla 20250505_04_RC00. Secondo le segnalazioni pubblicate su Reddit e altri forum, il bug non influisce sulle immagini dei contatti memorizzate nell’app Contatti del dispositivo: queste restano visibili e perfettamente funzionanti. A essere colpite sono solo le immagini mostrate nell’elenco delle chat di Google Messaggi.

Alcuni utenti hanno provato a risolvere il problema con i classici metodi:

Cancellare la cache dell’app: senza risultati.

Disinstallare e reinstallare Google Messaggi: il bug persiste.

Riavviare il dispositivo: nessun miglioramento.

L’unica soluzione efficace sembra essere quella di abbandonare il programma beta e tornare a una versione stabile dell’app. Questo può essere fatto direttamente dal Play Store, selezionando l’opzione per uscire dal programma beta e poi reinstallando l’app.

Un precedente recente per Google Messaggi

Non è la prima volta che Google Messaggi presenta problemi dopo un aggiornamento. Poco più di un mese e mezzo fa infatti venne trovato e segnalato dagli utenti un nuovo bug legato al Google Play Services. In quel caso c’era bisogno di un aggiornamento, il quale però non era disponibile. Fortunatamente anche in questo caso la problematica è arrivata all’interno della versione beta, quella destinata ai vari miglioramenti che arriveranno senza ombra di dubbio. Google dunque sta presumibilmente già lavorando ad una soluzione che ben presto rilascerà sotto forma di nuovo aggiornamento.