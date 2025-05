iOS 19 userà l’AI per rendere la batteria degli iPhone inesauribile

C’è grande attenzione da parte di Apple ultimamente sugli aggiornamenti che stanno arrivando per i suoi dispositivi, e non perché non ci fosse anche prima. Semplicemente il colosso di Cupertino sta lavorando con grande intensità per introdurre sempre di più l’intelligenza artificiale, anche per aspetti per i quali nessuno credeva fosse possibile. L’obiettivo con iOS 19 ad esempio, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni trapelate sul web, è quello di regolare il consumo energetico degli iPhone, gestendolo in base all’utilizzo reale che viene fatto di ogni applicazione.

Come funzionerà l’AI su iOS 19

In pratica, iOS 19 sarà in grado di capire quali applicazioni vengono utilizzate più spesso e limiterà le risorse per quelle che restano inattive. Ad esempio: se un’app di social network viene aperta solo al mattino, il sistema potrebbe ridurre le attività in background per il resto della giornata, risparmiando energia.

Apple utilizzerà questo sistema anche per ottimizzare la ricarica. Sarà presente un nuovo indicatore nel lock screen, che mostrerà quanto tempo manca per completare la ricarica. È un piccolo cambiamento, ma utile per chi vuole sapere se il proprio iPhone è pronto prima di uscire.

Un aiuto per l’iPhone 17 Air

Non è un caso che Apple introduca questa funzione proprio ora. Per quanto riguarda il prossimo iPhone 17 Air, si tratterà di un grande aiuto; utilizzare l’intelligenza artificiale per ridurre il consumo della batteria su un dispositivo che avrà pochissimo spazio visto il suo spessore esiguo, sarà una vera e propria mano dal cielo. Grazie all’intelligenza artificiale di iOS 19 infatti verranno compensate diverse limitazioni offrendo a questo prodotto un’ottima autonomia.

Quando arriverà iOS 19

iOS 19 dovrebbe essere svelato alla prossima WWDC 2025. Bisognerà dunque aspettare il prossimo mese di giugno per conoscere le principali novità, almeno in via ufficiale. Per quanto riguarda invece il lancio per gli utenti, bisognerà attendere i nuovi iPhone 17, presumibilmente in arrivo a settembre prossimo.