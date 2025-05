Samsung Galaxy Z Flip7: all’esterno “tutto schermo”

Il Samsung Galaxy Z Flip7 potrebbe essere davvero rivoluzionario sul lato design degli smartphone pieghevoli. Inizialmente i rumor non sembravano parlare di grandi cambiamenti rispetto ai modelli precedenti. Ma le ultime indiscrezioni, confermate da una fuga di notizie dalla One UI 8, rivelano una novità per quanto riguarda lo schermo esterno. Questo, sul nuovo dispositivo, dovrebbe coprire quasi tutta la parte esterna del telefono. Interrotto solamente dagli obiettivi fotografici. Se così fosse stiamo parlando di un salto in avanti rispetto ai modelli passati. Come ad esempio il Galaxy Z Flip5 e Z Flip6, dove lo schermo esterno era di dimensioni molto piccole. Un display full-size sul retro potrebbe migliorare l’esperienza dell’utente. Questo perché gli si consentirebbe di visualizzare più contenuti senza dover aprire lo smartphone. Una soluzione che si avvicina a quella adottata da Motorola con il Razr 50 Ultra. Un altro pieghevole con un ampio schermo esterno.

Una svolta tecnologica per Samsung e le novità in arrivo

La conferma di questa novità arriva dai file presenti all’interno del firmware One UI 8 trapelati da poco. Questi documenti mostrano chiaramente un design modificato per il Galaxy Z Flip7. Confermano così che il prossimo pieghevole Samsung avrà un display esterno molto più grande. Il cambiamento è atteso da molti, poiché, fino a oggi, il piccolo schermo esterno del Galaxy Z Flip non offriva una grande interazione. Si limitava a notifiche e informazioni base. Ora, con uno schermo più grande, sarà possibile interagire in modo più completo senza aprire il dispositivo.

Ma le novità non si limitano solo al design esterno. Samsung sembra interessata a rinnovare il cuore tecnologico del Galaxy Z Flip7. Infatti potrebbe avere il nuovo SoC Exynos 2500. L’adozione di questo chip garantirebbe anche un miglioramento delle prestazioni generali. Con un focus sulla gestione dell’energia e sulla velocità di elaborazione.

Il dispositivo Galaxy Z Flip7 sarà presentato insieme ad altri importanti prodotti. Come il Galaxy ZFold7 e la serie Galaxy Watch8. Tutto questo durante un evento previsto per luglio a New York. Un’altra grande novità riguarda la One UI 8. Questa sarà disponibile in versione beta sui modelli Galaxy S25 già a partire da questo mese. Con queste innovazioni, Samsung punta a consolidare la sua leadership nel settore degli smartphone pieghevoli.